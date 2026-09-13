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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 02.45 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Cara Membuat Sosis Telur yang Lezat di Rumah

Resep sosis telur (Dok. YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep sosis telur (Dok. YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Sosis telur bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan. Perpaduan sosis yang gurih dengan adonan telur yang lembut membuat makanan ini cocok dinikmati oleh berbagai usia.

Tidak hanya mudah ditemukan sebagai jajanan kaki lima, sosis telur juga cukup sederhana untuk dibuat sendiri di dapur. Hidangan ini bahkan dapat dijadikan bekal untuk anak sekolah, teman piknik, atau camilan saat bersantai bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Mamah Hawa, berikut bahan dan cara membuat sosis telur yang gurih dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-Bahan

  • 3 butir telur
  • 1 buah wortel
  • 2 batang daun bawang
  • 3 sendok makan tepung terigu
  • 50 ml air
  • Garam secukupnya
  • Lada secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Sosis secukupnya

Bahan tambahan:

  • Plastik es mambo
  • Tusuk sate
  • Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat Sosis Telur

Pertama, bersihkan wortel kemudian potong kecil-kecil berbentuk dadu. Iris pula daun bawang dan sisihkan kedua bahan tersebut.

Selanjutnya, campurkan tepung terigu dengan air di dalam wadah. Aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal.

Pecahkan telur ke dalam mangkuk lain, kemudian kocok hingga tercampur rata. Masukkan potongan wortel dan daun bawang ke dalam telur.

Tuangkan larutan tepung ke dalam campuran telur. Tambahkan garam, lada, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata.

Berikutnya, siapkan plastik es mambo. Masukkan satu buah sosis ke dalam plastik, kemudian tuangkan adonan telur hingga sosis terbungkus. Ikat bagian ujung plastik dengan karet agar adonan tidak keluar.

Didihkan air dalam panci, lalu masukkan sosis yang sudah dibungkus plastik. Rebus sampai adonan telur mengeras dan matang. Setelah itu, angkat dan biarkan hingga cukup dingin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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