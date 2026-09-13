Mudah Dibuat! Ini Resep Pangsit Kuah dengan Garlic Oil yang Kaya Aroma

Resep Pangsit Kuah Garlic Oil yang Enak dan Mudah Dibuat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Pangsit kuah garlic oil bisa menjadi pilihan hidangan rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Perpaduan pangsit berisi ayam, kuah kaldu yang gurih, serta aroma bawang putih yang harum membuat makanan ini cocok disantap selagi hangat.
Garlic oil menjadi salah satu elemen penting dalam hidangan ini. Bawang putih yang dimasak hingga keemasan menghasilkan aroma serta rasa gurih yang semakin memperkaya kuah pangsit.
Bagi Anda yang ingin membuatnya sendiri, bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit.
Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan dan langkah membuat pangsit kuah garlic oil.
Pertama, buat isian pangsit. Masukkan paha ayam fillet, putih telur, dan bawang putih ke dalam chopper. Proses sampai teksturnya menjadi agak halus, kemudian pindahkan ke dalam wadah.
Tambahkan lada bubuk, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, garam, kaldu jamur, daun bawang, dan tepung tapioka. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan menjadi adonan isian.
Ambil selembar kulit pangsit, kemudian letakkan secukupnya adonan ayam di bagian tengah. Olesi bagian pinggir kulit dengan sedikit air, lalu lipat dan tekan hingga pangsit tertutup rapat.
Rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan pangsit. Masak sampai pangsit matang, lalu angkat dan tiriskan.
Selanjutnya, siapkan garlic oil. Panaskan minyak, kemudian masukkan bawang putih cincang. Masak dengan api yang sesuai sambil diaduk agar bawang tidak cepat gosong. Setelah warnanya berubah menjadi kuning keemasan dan aromanya harum, matikan api.
Untuk kuahnya, didihkan 1,2 liter air. Masukkan garam, kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, lada bubuk, dan daun bawang. Aduk rata dan masak beberapa saat hingga bumbu menyatu.
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