Resep Praktis Tumis Daun Singkong, Empuk, Gurih, dan Bebas Rasa Pahit

JawaPos.com – Daun singkong merupakan salah satu bahan makanan yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Sayuran ini dapat diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari gulai hingga tumisan sederhana.

Namun, sebagian orang masih menghindari daun singkong karena khawatir dengan rasa pahit yang muncul setelah dimasak. Padahal, rasa tersebut bisa diminimalkan dengan teknik pengolahan yang tepat.

Salah satu cara yang bisa dicoba adalah merebus daun singkong terlebih dahulu sebelum ditumis bersama bumbu. Dengan tambahan cabai, bawang, daun jeruk, dan terasi, daun singkong dapat berubah menjadi lauk sederhana yang gurih dan menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tumis daun singkong yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan 1 mangkuk besar daun singkong

7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah

Cabai keriting secukupnya

Cabai rawit secukupnya

½ blok terasi udang yang sudah dibakar

4 lembar daun jeruk

½–1 sendok teh garam

1–2 sendok makan kaldu jamur

Sejumput gula

Sedikit lada bubuk Cara Membuat Siapkan panci berisi air, kemudian tambahkan sedikit garam dan gula. Aduk hingga larut.

Masukkan daun singkong ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus kurang lebih selama satu menit, kemudian segera angkat dan tiriskan.

Setelah cukup dingin untuk diolah, potong-potong daun singkong sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu.

Selanjutnya, siapkan bumbu. Iris bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan daun jeruk.

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Tumis sampai aromanya mulai harum.

Tambahkan terasi yang sudah dibakar. Aduk dan tumis bersama bumbu hingga tercampur rata.

Masukkan irisan daun jeruk, kemudian lanjutkan menumis sampai aromanya semakin keluar.

Setelah bumbu matang, masukkan daun singkong yang sudah direbus dan dipotong. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan baik.

Bumbui dengan garam, kaldu jamur, gula, dan sedikit lada bubuk. Koreksi rasanya sesuai selera.