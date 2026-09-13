Resep Grilled Chicken Thai, Ayam Panggang Rempah yang Juicy dan Gurih

JawaPos.com - Olahan dada ayam sering menjadi pilihan bagi yang sedang mengatur pola makan. Namun, bukan berarti menu berbahan dada ayam harus selalu terasa hambar. Grilled Chicken Thai by Rempahi bisa menjadi salah satu kreasi yang menghadirkan rasa gurih dan kaya rempah dengan cara masak yang sederhana.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @fevepar. Dalam unggahannya, grilled chicken ini digambarkan sebagai ayam panggang yang juicy, wangi rempah, dan gurih. Ayam kemudian disajikan bersama saus cocolan ala Thailand dengan perpaduan rasa pedas dan asam yang membuat rasanya semakin menarik.

Bahan utama yang digunakan adalah dada ayam yang dimarinasi menggunakan bumbu marinasi instan varian Thai Grilled Chicken atau sesuai selera. Ayam kemudian dimasak dengan cara dipanggang atau grilled sehingga tidak membutuhkan banyak minyak.

Pelengkapnya berupa saus ala Thai yang dibuat dari bawang putih, cabai rawit merah dan hijau, kecap ikan, gula merah, serta perasan jeruk nipis. Daun ketumbar juga bisa ditambahkan untuk memberikan aroma yang lebih segar.

Menurut @fevepar, menu ini dapat menjadi pilihan untuk meal prep, lauk keluarga, maupun menu saat sedang menjaga pola makan. Dengan rasa rempah yang lebih kuat, grilled chicken ini bisa menjadi alternatif agar menu ayam tidak terasa monoton.

Bahan:

Grilled chicken:

500 gram dada ayam, potong sesuai selera

1 bungkus bumbu instan marinasi mix varian Thai Grilled Chicken atau sesuai selera

Saus ala Thai:

4 siung bawang putih

5 buah cabai rawit hijau

5 buah cabai rawit merah

1 sendok makan kecap ikan

1 sendok teh gula merah bubuk

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Daun ketumbar secukupnya

Perasan jeruk nipis secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan dada ayam yang sudah dipotong sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan bumbu marinasi Thai Grilled Chicken.

2. Aduk ayam hingga seluruh permukaannya terlapisi bumbu secara merata. Diamkan beberapa saat agar bumbu lebih meresap.

3. Panaskan grill pan atau teflon. Panggang ayam hingga matang dan bagian luarnya terlihat kecokelatan. Balik ayam secara berkala agar matang merata.

4. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan. Potong kembali sesuai selera sebelum disajikan.

5. Untuk membuat saus, haluskan bawang putih, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah.

6. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Tambahkan kecap ikan, gula merah bubuk, garam, dan kaldu jamur.

7. Tambahkan daun ketumbar secukupnya, kemudian beri perasan jeruk nipis sesuai selera. Aduk hingga seluruh bahan saus tercampur rata.

8. Sajikan grilled chicken bersama saus ala Thai sebagai cocolan.

Grilled Chicken Thai bisa menjadi pilihan bagi yang ingin menikmati olahan ayam dengan rasa yang lebih bold. Dada ayam yang dipanggang berpadu dengan saus pedas dan asam sehingga menghasilkan kombinasi rasa yang lebih kaya.

Selain praktis dibuat, menu ini juga bisa disiapkan sebagai stok makanan untuk meal prep. Dengan bahan utama berupa dada ayam dan metode memasak grilled, resep dari @fevepar ini dapat menjadi salah satu ide menu saat ingin tetap menikmati makanan yang gurih tanpa harus menggunakan banyak minyak.