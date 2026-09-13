Resep Cireng Tahu, Camilan Gurih dan Kenyal yang Gampang Dibuat

JawaPos.com - Tahu dan tepung tapioka bisa diolah menjadi camilan sederhana dengan tekstur yang menarik. Salah satunya adalah cireng tahu, perpaduan tahu yang lembut dengan adonan tapioka yang menghasilkan tekstur kenyal dan gurih setelah dimasak.

Dikutip dari Instagram @hulyatirfani, resep cireng tahu ini sudah beberapa kali dibuat ulang oleh kreatornya karena rasanya yang disebut enak. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan rumahan tanpa banyak bahan.

Adonan cireng dibuat dari tahu yang dihancurkan, kemudian dicampur dengan tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, dan daun bawang. Setelah adonan terbentuk, bagian luarnya diberi baluran tepung tapioka kering agar tidak terlalu lengket sekaligus memberikan tekstur yang lebih khas.

Penggunaan tahu membuat cireng ini memiliki bagian dalam yang lebih lembut dibandingkan cireng biasa. Sementara itu, tepung tapioka memberikan tekstur kenyal yang menjadi ciri khas camilan berbahan aci.

Cireng tahu bisa disajikan sebagai camilan sore atau teman minum teh dan kopi. Agar semakin nikmat, hidangan ini juga bisa disantap bersama sambal atau saus cocolan sesuai selera.

Bahan:

3 kotak tahu, ukuran sesuai video

8 sendok makan tepung tapioka

1/3 sendok teh garam

1/3 sendok teh kaldu bubuk

Daun bawang secukupnya

3 sendok makan tepung tapioka untuk baluran

Cara Pembuatan:

1. Hancurkan tahu menggunakan garpu atau alat lain hingga teksturnya cukup halus.

2. Tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, dan daun bawang yang sudah diiris.

3. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan adonan bisa dibentuk.

4. Ambil secukupnya adonan, kemudian bentuk sesuai selera. Tidak perlu terlalu tebal agar bagian dalam lebih mudah matang.

5. Balurkan setiap bagian adonan dengan tepung tapioka kering hingga seluruh permukaannya tertutup tipis.

6. Panaskan minyak dengan api sedang, kemudian masukkan cireng tahu secara perlahan.

7. Goreng hingga bagian luarnya matang dan terlihat renyah. Balik sesekali agar matang merata.

8. Setelah matang, angkat dan tiriskan cireng tahu.

9. Sajikan selagi hangat dengan saus atau sambal cocolan sesuai selera.

Cireng tahu bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengolah tahu menjadi camilan yang berbeda. Perpaduan tahu yang lembut dengan tekstur kenyal dari tepung tapioka membuat camilan ini cocok disantap kapan saja.

Dengan bahan yang mudah ditemukan, resep dari @hulyatirfani ini juga bisa menjadi ide camilan rumahan saat sedang ingin ngemil. Kalau suka rasa pedas, cireng tahu tinggal dipadukan dengan sambal atau saus favorit agar semakin mantap.