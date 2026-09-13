Resep Tumis Tongkol Pepaya Muda, Olahan Ikan yang Gurih dan Pedas

JawaPos.com - Bosan mengolah ikan tongkol dengan cara yang itu-itu saja? Selain digoreng atau dimasak dengan sambal, tongkol juga bisa dipadukan dengan sayuran untuk menghasilkan menu rumahan yang lebih variatif. Salah satunya adalah tumis tongkol pepaya muda yang memadukan gurihnya ikan dengan tekstur renyah pepaya muda.

Dikutip dari Instagram @deltafoodsid, resep ini bisa menjadi ide olahan tongkol yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Pepaya muda yang dimasak bersama tongkol membuat hidangan terasa lebih beragam, sementara penggunaan cabai merah dan hijau memberikan warna sekaligus sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, terdiri dari bawang merah, bawang putih, serta beberapa jenis cabai. Perpaduan cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai hijau keriting membuat tumisan memiliki cita rasa pedas dengan aroma bumbu yang kuat.

Untuk membuat tumis tongkol pepaya muda, ikan tongkol dan pepaya muda dimasak bersama bumbu hingga meresap. Tambahan garam, kaldu jamur, dan sedikit gula membantu menyeimbangkan rasa sehingga tumisan tidak hanya pedas, tetapi juga gurih dan sedikit manis.

Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat untuk makan siang maupun makan malam. Bagi yang sedang mencari variasi masakan rumahan berbahan ikan, perpaduan tongkol dan pepaya muda ini bisa menjadi salah satu resep yang patut dicoba.

Bahan:

2 ekor ikan tongkol

12 siung bawang merah

6 siung bawang putih

5 buah cabai rawit merah

3-5 buah cabai merah keriting

3 buah cabai merah besar

3-5 buah cabai hijau keriting

350 gram pepaya muda

Air secukupnya

1 sendok teh garam

1½ sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh gula pasir

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan ikan tongkol, kemudian masak hingga matang. Setelah itu, suwir atau potong-potong ikan sesuai selera.

2. Kupas dan cuci pepaya muda, lalu iris tipis atau potong memanjang agar lebih mudah matang saat ditumis.

3. Iris atau haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan cabai merah besar. Iris juga cabai hijau keriting.

4. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

5. Masukkan cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai hijau keriting. Tumis hingga bumbu matang dan aromanya keluar.

6. Masukkan pepaya muda, lalu aduk hingga tercampur dengan bumbu.

7. Tambahkan air secukupnya agar pepaya muda lebih cepat matang. Masak hingga teksturnya sesuai selera.

8. Masukkan potongan atau suwiran ikan tongkol, kemudian aduk perlahan agar ikan tidak terlalu hancur.

9. Bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur dan bumbu meresap.

10. Koreksi rasa, kemudian masak hingga air menyusut dan tumisan matang. Angkat dan sajikan bersama nasi hangat.

Tumis tongkol pepaya muda bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan olahan ikan dengan cara yang berbeda. Gurihnya tongkol berpadu dengan pepaya muda yang ringan dan bumbu cabai yang memberikan sensasi pedas pada setiap suapan.

Kalau biasanya pepaya muda lebih sering diolah menjadi sayur berkuah, kali ini bahan tersebut bisa dipadukan dengan tongkol untuk menghasilkan tumisan yang sederhana dan cocok sebagai lauk sehari-hari. Resep dari @deltafoodsid ini juga bisa disesuaikan tingkat kepedasannya dengan menambah atau mengurangi jumlah cabai.