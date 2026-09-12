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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 06.43 WIB

Resep Cumi Telur Asin Super Gurih, Cocok Jadi Menu Spesial Keluarga

Resep Cumi Telur Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Cumi Telur Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com – Cumi telur asin menjadi salah satu olahan seafood yang banyak digemari. Perpaduan cumi yang digoreng hingga renyah dengan saus telur asin yang gurih, creamy, dan harum membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu yang kerap ditemukan di restoran seafood tersebut ternyata bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, sementara proses memasaknya juga dapat dilakukan dengan langkah sederhana.

Jika ingin mencoba membuatnya, resep berikut dapat menjadi pilihan untuk menu makan bersama keluarga. Resep ini dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan.

Bahan-bahan cumi telur asin

Bahan utama:

  • 500 gram cumi
  • ½ sdt garam
  • 2 sdt baking soda
  • Perasan jeruk nipis
  • Es batu
  • ½ sdt merica bubuk
  • 1 sdt kaldu jamur

Bahan tepung:

  • 5 sdm tepung maizena
  • 10 sdm tepung terigu
  • 1 sdt merica bubuk
  • ½ sdm garam
  • 1 sdm kaldu jamur
  • 200 ml air es
  • 1 sdt baking powder

Bahan saus telur asin:

  • 4 kuning telur asin
  • 4 siung bawang putih
  • 10 gram cabai merah keriting
  • 3 tangkai daun kari
  • 1 sdm butter
  • 2 sdt kaldu jamur
  • ½ sdt merica bubuk
  • ¼ sdt garam
  • ¼ sdt gula
  • 150 gram susu evaporasi

Cara membuat cumi telur asin

  1. Bersihkan cumi. Pisahkan bagian sayap dari badan cumi, kemudian bersihkan seluruh bagian luarnya. Potong sesuai selera.

  • Marinasi cumi. Masukkan cumi ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, baking soda, dan perasan jeruk nipis. Masukkan es batu dan aduk sampai bumbu tercampur rata. Diamkan selama sekitar 30 menit di dalam kulkas.

  • Setelah selesai dimarinasi, cuci cumi hingga bersih lalu keringkan. Bumbui kembali dengan garam, merica bubuk, dan kaldu jamur. Aduk rata dan sisihkan.

  • Siapkan adonan tepung. Campurkan tepung maizena, tepung terigu, merica, garam, dan kaldu jamur dalam sebuah wadah.

  • Ambil sebagian campuran tepung tersebut, lalu pindahkan ke wadah lain. Tambahkan air es dan aduk hingga menjadi adonan basah. Masukkan baking powder, kemudian aduk kembali.

  • Buat saus telur asin. Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang putih cincang bersama cabai merah keriting hingga harum.

  • Masukkan daun kari dan tumis sebentar. Tambahkan butter, kemudian masukkan kuning telur asin yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

  • Berikan kaldu jamur, merica, garam, dan gula. Aduk kembali hingga bumbu merata.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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