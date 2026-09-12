Resep Ayam Cincang Kukus Sederhana, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Ayam Cincang Kukus yang Lembut dan Comfort Food./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang selalu digoreng? Ayam cincang kukus bisa menjadi alternatif menu rumahan yang praktis dan memiliki tekstur lembut.
Hidangan ini dibuat menggunakan daging ayam yang sudah digiling kemudian dicampur dengan telur, tepung tapioka, serta sejumlah bumbu sederhana. Setelah semua bahan tercampur, adonan cukup dikukus hingga matang.
Selain proses pembuatannya mudah, metode kukus juga membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Tekstur ayam yang lembut membuatnya cocok dinikmati bersama nasi hangat.
Untuk kebutuhan bayi, tekstur ayam kukus memang dapat menjadi inspirasi menu, tetapi penggunaan bumbu seperti kecap ikan, saus tiram, kecap manis, garam, atau kaldu bubuk sebaiknya disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk MPASI, resep ini tidak otomatis cocok tanpa modifikasi bahan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam cincang kukus yang bisa dicoba di rumah.
Campurkan bahan utama. Masukkan ayam giling ke dalam wadah tahan panas, kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, merica, kecap ikan, saus tiram, kecap manis, dan telur.
Masukkan bumbu lainnya. Tambahkan bawang merah goreng, minyak bawang putih, jahe parut, tepung tapioka, serta air.
Aduk hingga merata. Campur seluruh bahan sampai adonan ayam tercampur sempurna dan bumbunya menyatu.
Kukus adonan. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Setelah siap, masukkan wadah berisi adonan ayam dan kukus selama sekitar 20–30 menit atau sampai ayam benar-benar matang.
Angkat setelah matang. Matikan api dan keluarkan wadah dari kukusan dengan hati-hati.
Tambahkan pelengkap. Taburkan irisan daun bawang di atas ayam cincang kukus.
Sajikan. Potong atau sendok ayam kukus sesuai kebutuhan, kemudian nikmati bersama nasi putih, kecap asin, dan irisan cabai rawit.
Hidangan ayam cincang kukus ini cocok menjadi pilihan ketika ingin menyajikan menu ayam dengan cara memasak yang praktis. Perpaduan ayam, telur, saus tiram, kecap, dan bumbu lainnya menghasilkan rasa gurih dengan tekstur yang lembut.
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