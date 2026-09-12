Resep Thai Tea Premium Rumahan, Cocok Diminum Saat Santai

Resep Thai Tea yang Enak dan Sederhana
JawaPos.com – Thai tea menjadi salah satu minuman khas Thailand yang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perpaduan teh yang kuat dengan rasa manis dan creamy membuat minuman ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana.
Biasanya, thai tea mudah ditemukan di kafe maupun gerai minuman kekinian. Namun, untuk menikmatinya, Anda sebenarnya tidak harus selalu membelinya.
Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, thai tea dengan cita rasa creamy ala minuman gerai bisa dibuat sendiri di rumah. Minuman ini juga cocok disajikan dingin dengan tambahan es batu, terutama saat cuaca sedang panas.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sederhana untuk membuat thai tea rumahan dengan rasa yang creamy dan menyegarkan.
Untuk membuat sekitar satu resep thai tea, siapkan:
Rebus air terlebih dahulu. Tuangkan 1,2 liter air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih.
Seduh teh. Setelah air mendidih, masukkan teh Chatramue. Rebus sebentar hingga warna dan aroma teh keluar. Hindari merebus terlalu lama karena dapat membuat rasa teh menjadi terlalu pekat dan pahit.
Diamkan teh. Matikan api setelah warna teh terlihat pekat. Biarkan selama kurang lebih satu jam agar cita rasa tehnya semakin keluar.
Saring teh. Setelah didiamkan, tuangkan teh ke wadah melalui saringan kain. Langkah ini bertujuan memisahkan ampas sehingga hasil minuman lebih halus.
Masukkan susu kental manis dan krimer. Tambahkan SKM serta krimer ke dalam teh. Aduk hingga kedua bahan tercampur sempurna.
Tambahkan susu evaporasi. Tuangkan satu kaleng susu evaporasi, lalu aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu.
Siapkan penyajian. Masukkan beberapa es batu ke dalam gelas. Tuangkan thai tea yang sudah dibuat hingga gelas terisi sesuai selera.
Thai tea siap dinikmati. Sajikan segera agar sensasi dingin, manis, creamy, dan aroma teh tetap terasa maksimal.
Membuat thai tea sendiri di rumah bisa menjadi pilihan praktis bagi Anda yang ingin menikmati minuman ala gerai tanpa harus keluar rumah. Dengan perpaduan teh, susu kental manis, krimer, dan susu evaporasi, minuman ini memiliki tekstur creamy serta rasa manis yang cocok dinikmati sebagai teman bersantai.
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