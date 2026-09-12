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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 05.34 WIB

Tak Perlu Jauh ke Siantar, Ini Resep Mie Keriting Halal yang Bisa Dibuat Sendiri

Resep Mie Keriting yang Halal dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Mie Keriting yang Halal dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Mie keriting khas Siantar menjadi salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta kuliner Nusantara. Ciri khasnya terletak pada mie yang kenyal dengan cita rasa gurih serta berbagai pelengkap yang membuat satu porsi terasa semakin lengkap.

Dalam penyajiannya, mie ini dapat ditemani ayam berbumbu, ayam charsiu, telur rebus, tauge, daun bawang, bawang goreng, hingga acar cabai. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih, manis, pedas, dan segar dalam satu hidangan.

Bagi yang ingin membuatnya sendiri, resep mie keriting khas Siantar bisa dipraktikkan di rumah. Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan

Bahan ayam kecap:

  • 250 gram dada ayam filet
  • 250 gram paha ayam filet
  • 2 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica

Bahan minyak ayam:

  • 250 gram kulit ayam
  • 100 ml air
  • ¼ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • 50 ml minyak

Bumbu halus:

  • 7 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 2 cm jahe
  • 50 ml air

Bahan kuah dan ayam kecap:

  • 1 liter air
  • 3 sendok makan kecap manis
  • 3 sendok makan saus tiram
  • ½ sendok teh bubuk ngohiong
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 8 butir telur rebus

Bahan ayam charsiu:

  • 350 gram paha ayam filet
  • 65 gram saus charsiu
  • 3 tetes pewarna merah, jika diinginkan

Bahan acar cabai:

  • 23 buah cabai rawit hijau
  • 6 buah cabai merah keriting
  • 1 sendok makan cuka
  • 3 sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh garam
  • 150 ml air

Pelengkap:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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