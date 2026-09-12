Tak Perlu Jauh ke Siantar, Ini Resep Mie Keriting Halal yang Bisa Dibuat Sendiri

Resep Mie Keriting yang Halal dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Mie keriting khas Siantar menjadi salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta kuliner Nusantara. Ciri khasnya terletak pada mie yang kenyal dengan cita rasa gurih serta berbagai pelengkap yang membuat satu porsi terasa semakin lengkap.
Dalam penyajiannya, mie ini dapat ditemani ayam berbumbu, ayam charsiu, telur rebus, tauge, daun bawang, bawang goreng, hingga acar cabai. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih, manis, pedas, dan segar dalam satu hidangan.
Bagi yang ingin membuatnya sendiri, resep mie keriting khas Siantar bisa dipraktikkan di rumah. Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Bahan ayam kecap:
Bahan minyak ayam:
Bumbu halus:
Bahan kuah dan ayam kecap:
Bahan ayam charsiu:
Bahan acar cabai:
Pelengkap:
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