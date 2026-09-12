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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 04.45 WIB

Tak Perlu ke Warung Seafood, Ini Resep Cumi Tinta Hitam Kuah yang Lezat

Resep Cumi Tinta Hitam Kuah yang Bikin Nagih dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Cumi Tinta Hitam Kuah yang Bikin Nagih dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Bagi pencinta hidangan laut, cumi bisa diolah menjadi berbagai menu dengan cita rasa yang menggugah selera. Salah satu yang patut dicoba adalah cumi tinta hitam kuah.

Hidangan ini memiliki rasa gurih dengan aroma khas dari tinta cumi yang membuat rasanya semakin kuat. Ditambah perpaduan bumbu rempah dan cabai, menu sederhana ini bisa menjadi lauk yang cocok untuk menemani nasi putih hangat.

Cara membuatnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan terlalu banyak bahan. Dengan bumbu yang tersedia di dapur, cumi bisa diolah menjadi hidangan lezat untuk menu makan keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat cumi tinta hitam kuah yang praktis di rumah.

Bahan Cumi Tinta Hitam Kuah

  • 500 gram cumi
  • 8 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah besar
  • 3 butir kemiri
  • 1/2 sendok teh terasi
  • Sedikit asam Jawa
  • Cabai rawit secukupnya
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • Minyak goreng secukupnya
  • Air secukupnya
  • Daun bawang secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Cumi Tinta Hitam Kuah

  1. Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, cabai merah, sedikit asam Jawa, garam, dan penyedap rasa ke dalam cobek. Ulek hingga bumbu cukup halus. Tidak perlu terlalu lembut agar tekstur bumbunya tetap terasa.

  • Tumis sampai harum. Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

  • Masukkan cumi. Setelah bumbu matang, masukkan cumi ke dalam panci. Aduk hingga seluruh bagian cumi terbalut bumbu secara merata.

  • Tambahkan cabai. Masukkan cabai rawit utuh sesuai selera. Aduk kembali agar rasa pedasnya menyatu dengan bumbu dan kuah.

  • Tuangkan air. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk hingga tercampur. Masak menggunakan api besar agar cumi cepat matang dan teksturnya tidak menjadi terlalu alot.

  • Masak hingga matang. Lanjutkan memasak sampai cumi matang dan kuahnya mengeluarkan aroma yang sedap. Jangan memasak cumi terlalu lama agar teksturnya tetap empuk.

  • Tambahkan daun bawang. Setelah cumi matang, masukkan irisan daun bawang. Aduk sebentar hingga daun bawang layu dan tercampur dengan kuah.

  • Sajikan. Matikan kompor dan pindahkan cumi tinta hitam kuah ke dalam wadah saji. Taburkan bawang goreng di atasnya untuk menambah aroma dan tekstur.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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