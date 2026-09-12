Lagi Diet? Coba Resep Sawi Gulung Ayam yang Gurih, Sehat, dan Mengenyangkan

JawaPos.com – Menjalani pola makan sehat tidak berarti harus mengonsumsi makanan yang hambar. Ada banyak hidangan sederhana yang tetap menggugah selera sekaligus bisa menjadi pilihan menu sehari-hari, salah satunya sawi gulung ayam.

Perpaduan sawi putih dengan daging ayam, wortel, labu siam, dan bumbu sederhana membuat hidangan ini terasa gurih sekaligus memiliki tekstur yang menarik. Proses memasaknya dengan cara dikukus juga membuat sawi gulung ayam cocok dijadikan alternatif menu yang lebih ringan.

Selain itu, bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit sehingga bisa dicoba sendiri di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut resep dan cara membuat sawi gulung ayam dengan saus pedas manis.

Bahan Sawi Gulung Ayam 350 gram daging ayam cincang

1 butir telur

2 siung bawang putih, haluskan

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur

2 sendok teh gula pasir

1/2 sendok teh merica bubuk

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan minyak wijen

50 gram wortel, parut atau serut

50 gram labu siam, parut atau serut

Daun bawang secukupnya, iris

2 sendok makan tepung tapioka

14–16 lembar daun sawi putih Bahan Saus Pedas Manis Minyak goreng secukupnya

2 siung bawang putih

5 buah cabai rawit

2 buah cabai keriting

200 ml air

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur

1 sendok teh gula pasir

2 sendok makan saus sambal

2 sendok teh tepung maizena, larutkan dengan sedikit air Cara Membuat Sawi Gulung Ayam Buat adonan isian. Masukkan ayam cincang ke dalam wadah. Tambahkan telur, bawang putih, garam, kaldu, merica, gula, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

Masukkan sayuran. Tambahkan wortel, labu siam, daun bawang, serta tepung tapioka. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dan adonan siap digunakan sebagai isian.

Siapkan sawi putih. Potong bagian pangkal sawi yang keras. Setelah itu, kukus daun sawi selama kurang lebih 3–5 menit hingga teksturnya cukup layu dan mudah dilipat.

Bungkus isian. Ambil satu lembar daun sawi yang sudah layu. Letakkan secukupnya adonan ayam di bagian tengah, kemudian gulung. Lipat sisi kanan dan kiri daun agar isian tidak keluar.

Kukus hingga matang. Susun seluruh gulungan sawi di dalam kukusan. Masak sekitar 20 menit atau sampai bagian isi ayam benar-benar matang. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

Cara Membuat Saus Pedas Manis Masukkan bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu.

Panaskan panci atau wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum.

Tuangkan air ke dalam tumisan dan aduk hingga bumbu tercampur rata.

Masukkan saus sambal, garam, kaldu, serta gula pasir. Aduk kembali dan masak hingga bumbu menyatu.