Lagi Diet? Coba Resep Sawi Gulung Ayam yang Gurih, Sehat, dan Mengenyangkan

Resep Sawi Gulung Ayam yang Cocok Jadi Menu Diet
JawaPos.com – Menjalani pola makan sehat tidak berarti harus mengonsumsi makanan yang hambar. Ada banyak hidangan sederhana yang tetap menggugah selera sekaligus bisa menjadi pilihan menu sehari-hari, salah satunya sawi gulung ayam.
Perpaduan sawi putih dengan daging ayam, wortel, labu siam, dan bumbu sederhana membuat hidangan ini terasa gurih sekaligus memiliki tekstur yang menarik. Proses memasaknya dengan cara dikukus juga membuat sawi gulung ayam cocok dijadikan alternatif menu yang lebih ringan.
Selain itu, bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit sehingga bisa dicoba sendiri di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut resep dan cara membuat sawi gulung ayam dengan saus pedas manis.
Buat adonan isian. Masukkan ayam cincang ke dalam wadah. Tambahkan telur, bawang putih, garam, kaldu, merica, gula, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
Masukkan sayuran. Tambahkan wortel, labu siam, daun bawang, serta tepung tapioka. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dan adonan siap digunakan sebagai isian.
Siapkan sawi putih. Potong bagian pangkal sawi yang keras. Setelah itu, kukus daun sawi selama kurang lebih 3–5 menit hingga teksturnya cukup layu dan mudah dilipat.
Bungkus isian. Ambil satu lembar daun sawi yang sudah layu. Letakkan secukupnya adonan ayam di bagian tengah, kemudian gulung. Lipat sisi kanan dan kiri daun agar isian tidak keluar.
Kukus hingga matang. Susun seluruh gulungan sawi di dalam kukusan. Masak sekitar 20 menit atau sampai bagian isi ayam benar-benar matang. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
Masukkan bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu.
Panaskan panci atau wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum.
Tuangkan air ke dalam tumisan dan aduk hingga bumbu tercampur rata.
Masukkan saus sambal, garam, kaldu, serta gula pasir. Aduk kembali dan masak hingga bumbu menyatu.
Kecilkan api, kemudian tuangkan larutan tepung maizena secara perlahan sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022