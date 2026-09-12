Resep Tumis Tuna Taichan, Pedas Gurih dan Cocok Jadi Menu Diet

Potret tumis tuna taichan dengan bagian tuna belly dan bumbu yang melimpah. (instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Tuna bisa diolah menjadi berbagai menu sederhana selain sekadar dipanggang atau dibuat menjadi lauk pendamping nasi. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah tumis tuna taichan dengan cita rasa pedas, gurih, dan segar.
Resep tumis tuna taichan ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Dalam unggahannya, hidangan ini disebut bisa menjadi salah satu pilihan menu diet. Namun, perpaduan bumbu taichan yang pedas dan gurih justru disebut berpotensi membuat makan nasi semakin lahap.
Resep ini menggunakan tuna belly yang dikenal memiliki tekstur lembut dan juicy. Sebelum dimasak, tuna dibumbui terlebih dahulu dengan saus tiram, tepung kanji, lada hitam, dan minyak wijen sehingga cita rasanya lebih gurih dan aromanya semakin harum.
Bumbu taichannya sendiri terdiri dari cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Setelah ditumis, bumbu tersebut dipadukan dengan saus tiram, gula, penyedap, daun bawang, bawang merah goreng, serta perasan jeruk nipis atau limo untuk memberikan sentuhan pedas, gurih, dan segar.
Bahan:
Bahan marinasi tuna:
Tuna belly secukupnya
1 sendok makan saus tiram
1 sendok makan tepung kanji
Lada hitam secukupnya
Minyak wijen secukupnya
Bumbu taichan:
10 buah cabai rawit
8 buah cabai keriting
8 siung bawang putih
Air secukupnya
1 sendok makan saus tiram
Gula secukupnya
Totole secukupnya
Daun bawang secukupnya
Bawang merah goreng secukupnya
Jeruk nipis atau jeruk limo secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Bersihkan tuna belly, kemudian potong sesuai selera agar lebih mudah dimasak.
2. Masukkan tuna ke dalam wadah, lalu tambahkan saus tiram, tepung kanji, lada hitam, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bagian tuna terlapisi bumbu secara merata.
3. Haluskan cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Tingkat kehalusan bumbu bisa disesuaikan dengan selera.
4. Panaskan sedikit minyak, kemudian masak tuna yang sudah dibumbui hingga matang. Angkat dan sisihkan.
5. Di wajan yang sama, tumis bumbu cabai dan bawang putih hingga harum. Tambahkan sedikit air agar bumbu tidak terlalu kering.
6. Masukkan saus tiram, gula, dan Totole. Aduk hingga bumbu tercampur dan rasanya sesuai selera.
7. Masukkan tuna yang sudah dimasak ke dalam bumbu taichan. Aduk perlahan hingga tuna terbalut bumbu secara merata.
8. Tambahkan irisan daun bawang dan bawang merah goreng. Aduk sebentar, kemudian matikan api.
9. Beri perasan jeruk nipis atau jeruk limo sebelum disajikan untuk menambahkan rasa segar.
Tumis tuna taichan bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan olahan tuna yang itu-itu saja. Rasa pedas dan gurih dari bumbu taichan berpadu dengan tuna belly yang lembut, kemudian ditutup dengan rasa asam segar dari jeruk nipis.
Jika sedang mencari ide menu berbahan ikan yang praktis, resep ini bisa masuk daftar untuk dicoba. Meski disebut sebagai menu diet oleh kreatornya, porsi dan bahan pendamping seperti nasi tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan pola makan masing-masing.
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