Resep Tumis Tuna Taichan, Pedas Gurih dan Cocok Jadi Menu Diet



JawaPos.com - Tuna bisa diolah menjadi berbagai menu sederhana selain sekadar dipanggang atau dibuat menjadi lauk pendamping nasi. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah tumis tuna taichan dengan cita rasa pedas, gurih, dan segar.

Resep tumis tuna taichan ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Dalam unggahannya, hidangan ini disebut bisa menjadi salah satu pilihan menu diet. Namun, perpaduan bumbu taichan yang pedas dan gurih justru disebut berpotensi membuat makan nasi semakin lahap.

Resep ini menggunakan tuna belly yang dikenal memiliki tekstur lembut dan juicy. Sebelum dimasak, tuna dibumbui terlebih dahulu dengan saus tiram, tepung kanji, lada hitam, dan minyak wijen sehingga cita rasanya lebih gurih dan aromanya semakin harum.

Bumbu taichannya sendiri terdiri dari cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Setelah ditumis, bumbu tersebut dipadukan dengan saus tiram, gula, penyedap, daun bawang, bawang merah goreng, serta perasan jeruk nipis atau limo untuk memberikan sentuhan pedas, gurih, dan segar.



Bahan:

Bahan marinasi tuna:

Tuna belly secukupnya

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan tepung kanji

Lada hitam secukupnya

Minyak wijen secukupnya

Bumbu taichan:

10 buah cabai rawit

8 buah cabai keriting

8 siung bawang putih

Air secukupnya

1 sendok makan saus tiram

Gula secukupnya

Totole secukupnya

Daun bawang secukupnya

Bawang merah goreng secukupnya

Jeruk nipis atau jeruk limo secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan tuna belly, kemudian potong sesuai selera agar lebih mudah dimasak.

2. Masukkan tuna ke dalam wadah, lalu tambahkan saus tiram, tepung kanji, lada hitam, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bagian tuna terlapisi bumbu secara merata.

3. Haluskan cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Tingkat kehalusan bumbu bisa disesuaikan dengan selera.

4. Panaskan sedikit minyak, kemudian masak tuna yang sudah dibumbui hingga matang. Angkat dan sisihkan.

5. Di wajan yang sama, tumis bumbu cabai dan bawang putih hingga harum. Tambahkan sedikit air agar bumbu tidak terlalu kering.

6. Masukkan saus tiram, gula, dan Totole. Aduk hingga bumbu tercampur dan rasanya sesuai selera.

7. Masukkan tuna yang sudah dimasak ke dalam bumbu taichan. Aduk perlahan hingga tuna terbalut bumbu secara merata.

8. Tambahkan irisan daun bawang dan bawang merah goreng. Aduk sebentar, kemudian matikan api.

9. Beri perasan jeruk nipis atau jeruk limo sebelum disajikan untuk menambahkan rasa segar.

Tumis tuna taichan bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan olahan tuna yang itu-itu saja. Rasa pedas dan gurih dari bumbu taichan berpadu dengan tuna belly yang lembut, kemudian ditutup dengan rasa asam segar dari jeruk nipis.