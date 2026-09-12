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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 04.17 WIB

Resep Ayam Tinoransak Manado dengan Cabai Hijau, Aromanya Menggugah Selera

Resep Ayam Tinoransak Khas Manado yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Tinoransak Khas Manado yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan bercita rasa pedas dan kaya rempah, ayam tinoransak khas Manado bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera.

Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih, pedas, dan segar yang semakin nikmat berkat penggunaan berbagai rempah serta daun aromatik. Aroma serai, daun jeruk, kemangi, dan bumbu lainnya membuat ayam tinoransak mempunyai karakter rasa yang khas.

Tidak hanya cocok untuk santapan sehari-hari, ayam tinoransak juga dapat dihidangkan sebagai menu istimewa ketika berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga bisa dicoba di dapur rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam tinoransak khas Manado yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan marinasi ayam:

  • 1 ekor ayam
  • Perasan lemon secukupnya
  • 1/2 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 1/2 sendok teh merica bubuk
  • 1/2 sendok teh gula

Bahan bumbu:

  • 8 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 150 gram tomat hijau
  • 100 gram cabai hijau besar
  • 40 gram cabai hijau keriting
  • 10 gram jahe
  • 10 gram lengkuas
  • 2 batang serai
  • 6 buah daun jeruk
  • 20 gram daun kemangi

Bumbu tambahan:

  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh garam
  • 1/4 sendok teh gula
  • 1/4 sendok teh merica bubuk
  • Minyak secukupnya

Cara Membuat Ayam Tinoransak

  1. Bersihkan ayam dan masukkan ke dalam wadah. Tambahkan perasan lemon, garam, kaldu jamur, merica, serta gula. Aduk sampai seluruh bagian ayam terlumuri bumbu, kemudian diamkan selama sekitar 15–20 menit agar bumbu meresap.

  • Siapkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan cabai hijau besar. Masukkan seluruh bahan ke dalam chopper, kemudian proses hingga menjadi bumbu kasar atau halus sesuai selera.

  • Selanjutnya, haluskan cabai hijau keriting dan tomat hijau menggunakan chopper. Campurkan dengan bumbu yang telah dibuat sebelumnya.

  • Memarkan batang serai. Kemudian iris daun jeruk tipis-tipis agar aromanya lebih mudah keluar ketika dimasak.

  • Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan serai dan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum.

  • Tambahkan irisan daun jeruk, lalu aduk dan tumis kembali sampai seluruh bumbu tercampur rata.

  • Masukkan kaldu jamur, garam, gula, serta merica. Aduk kembali hingga bumbu matang dan aromanya semakin harum.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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