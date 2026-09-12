Resep Ayam Tinoransak Manado dengan Cabai Hijau, Aromanya Menggugah Selera

Resep Ayam Tinoransak Khas Manado yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Bagi pencinta masakan bercita rasa pedas dan kaya rempah, ayam tinoransak khas Manado bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera.
Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih, pedas, dan segar yang semakin nikmat berkat penggunaan berbagai rempah serta daun aromatik. Aroma serai, daun jeruk, kemangi, dan bumbu lainnya membuat ayam tinoransak mempunyai karakter rasa yang khas.
Tidak hanya cocok untuk santapan sehari-hari, ayam tinoransak juga dapat dihidangkan sebagai menu istimewa ketika berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga bisa dicoba di dapur rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam tinoransak khas Manado yang dapat dibuat sendiri di rumah.
Bahan marinasi ayam:
Bahan bumbu:
Bumbu tambahan:
Bersihkan ayam dan masukkan ke dalam wadah. Tambahkan perasan lemon, garam, kaldu jamur, merica, serta gula. Aduk sampai seluruh bagian ayam terlumuri bumbu, kemudian diamkan selama sekitar 15–20 menit agar bumbu meresap.
Siapkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan cabai hijau besar. Masukkan seluruh bahan ke dalam chopper, kemudian proses hingga menjadi bumbu kasar atau halus sesuai selera.
Selanjutnya, haluskan cabai hijau keriting dan tomat hijau menggunakan chopper. Campurkan dengan bumbu yang telah dibuat sebelumnya.
Memarkan batang serai. Kemudian iris daun jeruk tipis-tipis agar aromanya lebih mudah keluar ketika dimasak.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan serai dan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum.
Tambahkan irisan daun jeruk, lalu aduk dan tumis kembali sampai seluruh bumbu tercampur rata.
Masukkan kaldu jamur, garam, gula, serta merica. Aduk kembali hingga bumbu matang dan aromanya semakin harum.
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