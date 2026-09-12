Tak Perlu Beli, Ini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah dan Menggugah Selera

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cukup mudah ditemukan di meja makan keluarga. Cita rasanya yang menyegarkan membuat makanan berkuah ini cocok disantap kapan saja.
Kuah dengan perpaduan rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa semakin nikmat ketika disajikan bersama nasi putih hangat. Sebagai pendamping, sayur asem juga cocok dipadukan dengan ikan asin, sambal terasi, tempe goreng, maupun perkedel jagung.
Menariknya, membuat sayur asem sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit dicari. Beragam sayuran dan bumbu yang digunakan umumnya tersedia di pasar tradisional maupun supermarket.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat menjadi pilihan menu untuk keluarga.
Kuah sayur asem yang asam dan menyegarkan berpadu dengan aneka sayuran, sehingga menghasilkan hidangan sederhana tetapi tetap menggugah selera. Ditambah ikan asin, sambal terasi, dan nasi hangat, menu ini bisa menjadi pilihan praktis untuk santapan keluarga di rumah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022