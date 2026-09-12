Tak Perlu Beli, Ini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cukup mudah ditemukan di meja makan keluarga. Cita rasanya yang menyegarkan membuat makanan berkuah ini cocok disantap kapan saja.

Kuah dengan perpaduan rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa semakin nikmat ketika disajikan bersama nasi putih hangat. Sebagai pendamping, sayur asem juga cocok dipadukan dengan ikan asin, sambal terasi, tempe goreng, maupun perkedel jagung.

Menariknya, membuat sayur asem sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit dicari. Beragam sayuran dan bumbu yang digunakan umumnya tersedia di pasar tradisional maupun supermarket.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat menjadi pilihan menu untuk keluarga.