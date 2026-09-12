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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 13 September 2026 | 04.01 WIB

Tak Perlu Beli, Ini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah dan Menggugah Selera

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cukup mudah ditemukan di meja makan keluarga. Cita rasanya yang menyegarkan membuat makanan berkuah ini cocok disantap kapan saja.

Kuah dengan perpaduan rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa semakin nikmat ketika disajikan bersama nasi putih hangat. Sebagai pendamping, sayur asem juga cocok dipadukan dengan ikan asin, sambal terasi, tempe goreng, maupun perkedel jagung.

Menariknya, membuat sayur asem sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit dicari. Beragam sayuran dan bumbu yang digunakan umumnya tersedia di pasar tradisional maupun supermarket.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat menjadi pilihan menu untuk keluarga.

Bahan Bumbu Halus

  • 2 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 3 buah cabai merah tanjung
  • 50 gram kacang tanah mentah
  • 100 ml air

Bahan Sayur Asem

  • 100 gram kacang endul
  • 100 gram kacang tanah
  • 125 gram jagung putren
  • 9 buah kacang panjang
  • 80 gram biji melinjo
  • 1 buah jagung manis
  • 35 gram daun melinjo
  • 2 buah labu siam
  • 100 gram asam jawa
  • 30 gram lengkuas, memarkan
  • 100 gram gula merah
  • 4 lembar daun salam
  • 2,5 liter air
  • 1 sendok makan garam
  • 1 sendok makan gula pasir

Pelengkap

  • Ikan asin
  • Sambal terasi
  • Nasi putih
  • Perkedel jagung

Cara Membuat Sayur Asem

  1. Tuangkan air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih.
  2. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, kacang tanah, dan air menggunakan blender.
  3. Setelah air mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci.
  4. Tambahkan kacang tanah, kacang endul, serta biji melinjo. Masukkan pula lengkuas dan daun salam.
  5. Siapkan asam jawa, kemudian seduh menggunakan air panas. Aduk hingga larut, lalu saring dan tuangkan air asam ke dalam kuah.
  6. Bumbui dengan gula merah, gula pasir, dan garam. Masak selama kurang lebih 15–20 menit agar bumbu dan kuah semakin menyatu.
  7. Sambil menunggu kuah, bersihkan dan potong labu siam, kacang panjang, jagung putren, serta jagung manis sesuai selera.
  8. Masukkan seluruh sayuran tersebut ke dalam panci bersama daun melinjo.
  9. Lanjutkan memasak hingga sayuran matang, tetapi tetap memiliki tekstur yang enak saat disantap.
  10. Untuk pelengkap, potong ikan asin kemudian rendam sebentar menggunakan air panas. Setelah itu, tiriskan hingga cukup kering.
  11. Panaskan minyak. Tambahkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak, kemudian goreng ikan asin sampai matang dan renyah. Angkat lalu tiriskan.
  12. Sajikan sayur asem selagi hangat bersama nasi putih, ikan asin, sambal terasi, dan perkedel jagung.

Kuah sayur asem yang asam dan menyegarkan berpadu dengan aneka sayuran, sehingga menghasilkan hidangan sederhana tetapi tetap menggugah selera. Ditambah ikan asin, sambal terasi, dan nasi hangat, menu ini bisa menjadi pilihan praktis untuk santapan keluarga di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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