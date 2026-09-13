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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 02.00 WIB

Resep Dendeng Lambok Sambal Balado, Hidangan Minang yang Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Dendeng Lambok yang Bikin Nambah Nasi. (YouTube desmawati kuretangin) - Image

Resep Dendeng Lambok yang Bikin Nambah Nasi. (YouTube desmawati kuretangin)

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan Minang, dendeng lambok bisa menjadi pilihan lauk yang sulit ditolak. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas.

Berbeda dengan dendeng yang umumnya bertekstur kering, dendeng lambok memiliki tekstur daging yang lebih lembut. Potongan daging kemudian disajikan bersama lado atau sambal cabai yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam. Menariknya, dendeng lambok juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Desmawati Kuretangin, berikut resep dendeng lambok yang dapat menjadi pilihan lauk untuk keluarga.

Bahan Dendeng

  • 350 gram daging sapi
  • 4 siung bawang putih
  • 3 cm jahe
  • 1 sendok makan ketumbar
  • 5 buah cengkeh
  • 5 buah kapulaga
  • 1 buah bunga lawang
  • ¾ buah pala
  • ½ sendok teh garam
  • 300 ml air

Bahan Lado

  • 20 buah cabai
  • 4 siung bawang merah
  • 1 siung bawang putih
  • 1 sendok teh garam
  • Perasan jeruk nipis secukupnya

Cara Membuat Dendeng Lambok

  1. Mulailah dengan menyiapkan bumbu untuk daging. Masukkan ketumbar, pala, cengkeh, jahe, bawang putih, dan garam ke dalam cobek.

  • Ulek seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang halus. Setelah selesai, pindahkan bumbu ke wadah.

  • Masukkan daging sapi ke dalam wadah tersebut. Tambahkan bumbu yang telah dihaluskan, bunga lawang, kapulaga, dan cabai Jawa sesuai resep. Aduk sampai bumbu melapisi daging secara merata.

  • Diamkan daging selama kurang lebih 30 menit agar rempah memiliki waktu untuk meresap.

  • Setelah dimarinasi, masukkan daging beserta bumbunya ke dalam wajan. Tuangkan 300 ml air, kemudian masak hingga air mendidih.

  • Kecilkan api setelah mendidih. Lanjutkan memasak sampai air berkurang dan bumbu meresap ke dalam daging.

  • Angkat daging, lalu letakkan di atas cobek. Geprek atau pukul perlahan daging hingga menjadi lebih pipih. Sisihkan.

  • Panaskan minyak dalam wajan. Goreng daging sebentar hingga bagian luarnya matang, kemudian angkat dan tiriskan.

    • Cara Membuat Lado

    1. Masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam ke dalam cobek.

  • Ulek kasar bahan-bahan tersebut. Jangan menghaluskannya terlalu lembut agar tekstur sambal tetap terasa.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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