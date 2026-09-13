Ide Lauk Kilat untuk Keluarga, Coba Resep Sosis Oseng Bawang Merah Ini

JawaPos.com – Sedang mencari ide lauk yang mudah dibuat tetapi tetap menggugah selera? Sosis oseng bawang merah bisa menjadi pilihan untuk menu makan di rumah.

Hidangan ini tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Potongan sosis dipadukan dengan bawang merah utuh, cabai, daun bawang, serta bumbu sederhana hingga menghasilkan cita rasa gurih, sedikit pedas, dan harum.

Menu tersebut juga cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari maupun bekal. Bahan-bahannya yang mudah ditemukan membuat resep ini bisa menjadi pilihan praktis, termasuk bagi anak kos yang ingin memasak sendiri.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sosis oseng bawang merah yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 2 bungkus sosis mini

3 siung bawang putih

60 gram bawang merah kecil, biarkan utuh

1 batang daun bawang

20 buah cabai rawit merah dan hijau

1 sendok makan saus tiram

¼ sendok teh garam

½ sendok teh gula pasir

½ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

50 ml air

2–3 sendok makan minyak untuk menumis Pelengkap Nasi putih hangat

Kerupuk putih Cara Membuat Bersihkan seluruh bahan terlebih dahulu. Cincang kasar bawang putih, kemudian potong daun bawang dengan ukuran cukup besar.

Iris cabai rawit merah. Sementara itu, cabai rawit hijau dan bawang merah dapat digunakan dalam bentuk utuh agar teksturnya tetap terasa saat disantap.

Potong sosis sesuai selera. Agar bumbu lebih mudah meresap, buat beberapa sayatan pada permukaan sosis.

Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Tumis bawang putih sebentar sampai aromanya keluar.

Masukkan daun bawang, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan bawang merah utuh. Aduk serta tumis hingga bahan mulai layu dan harum.

Setelah itu, masukkan potongan sosis. Tambahkan saus tiram, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk.

Tuangkan air, lalu aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap ke dalam sosis dan kuahnya menyusut.

Setelah matang, matikan api dan pindahkan sosis oseng bawang merah ke piring saji.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan kerupuk sebagai pelengkap.