Tak Perlu Lama di Dapur, Ini Cara Membuat Telur Buncis Oseng Bawang

JawaPos.com – Tidak punya banyak waktu untuk memasak bukan berarti harus melewatkan hidangan rumahan yang lezat. Telur buncis oseng bawang bisa menjadi pilihan karena proses pembuatannya sederhana dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan.

Perpaduan telur orak-arik dengan buncis, bawang merah, bawang putih, serta cabai menghasilkan rasa gurih, sedikit pedas, dan harum. Menu ini juga cocok dijadikan lauk untuk sarapan, makan siang, maupun santapan praktis ketika sedang sibuk.

Selain mudah dibuat, telur menjadi sumber protein, sementara buncis memberikan tambahan serat dan berbagai nutrisi. Sajikan bersama nasi putih hangat dan kerupuk agar semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur buncis oseng bawang yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-bahan 65 gram buncis

5 siung bawang putih

8 siung bawang merah

7 buah cabai rawit merah

4 gram terasi yang sudah dibakar

2 butir telur

2 sendok makan minyak

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh saus tiram

½ sendok teh gula pasir Pelengkap Nasi putih

Kerupuk Cara membuat Bersihkan buncis, kemudian iris dengan ukuran sesuai selera. Iris juga bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Sisihkan seluruh bahan.

Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis sampai aromanya harum.

Tambahkan terasi bakar, cabai rawit, dan buncis. Hancurkan terasi sambil mengaduk semua bahan agar bumbu tercampur rata.

Masukkan kaldu bubuk, kemudian aduk kembali hingga buncis dan bumbu tercampur.

Pecahkan telur langsung ke dalam wajan. Diamkan sebentar, lalu aduk hingga telur menjadi orak-arik dan tercampur dengan tumisan.

Tambahkan saus tiram dan gula pasir. Aduk dan masak sebentar sampai semua bahan matang serta bumbunya meresap.

Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan telur buncis oseng bawang ke piring saji.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan kerupuk.