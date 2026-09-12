Kulitnya Lembut, Isinya Pedas Gurih, Ini Resep Panada Sosis yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Panada merupakan salah satu camilan khas Manado yang sekilas memiliki bentuk menyerupai pastel. Bedanya, panada menggunakan adonan roti yang menghasilkan tekstur lebih empuk dan lembut.
Umumnya, panada diisi dengan ikan cakalang berbumbu. Namun, jika ingin mencoba variasi yang berbeda, isian sosis bisa menjadi pilihan yang menarik. Ditambah sambal bercita rasa pedas, camilan ini cocok disantap saat masih hangat.
Menariknya, proses pembuatan panada sosis pedas ini tidak membutuhkan mixer. Adonannya cukup diuleni menggunakan tangan sehingga dapat dibuat meski peralatan dapur di rumah terbatas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep panada sosis pedas dengan tekstur lembut dan cita rasa gurih yang bisa dicoba di rumah.
Masak sambal terlebih dahulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan daun jeruk ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan, kemudian tumis hingga harum dan matang.
Tambahkan bahan pelengkap. Masukkan irisan daun bawang, air, gula, garam, dan penyedap. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan saus sambal. Masak kembali hingga bumbu menyatu.
Aktifkan ragi. Campurkan gula pasir dan ragi ke dalam air hangat kuku. Aduk rata, lalu tutup wadah menggunakan plastik wrap. Diamkan sampai ragi terlihat mengembang.
Campurkan bahan cair. Setelah ragi aktif, masukkan santan, telur, dan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
Buat adonan. Dalam wadah berbeda, campurkan tepung terigu dan garam. Tuangkan campuran ragi, kemudian aduk hingga membentuk adonan.
Uleni dengan tangan. Uleni adonan selama sekitar 3–5 menit sampai menyatu. Tutup kembali menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 10 menit.
Lakukan proses penggulungan. Pipihkan adonan hingga berbentuk persegi panjang, kemudian gulung. Diamkan selama 5 menit. Ulangi proses tersebut hingga dua kali agar tekstur adonan lebih baik.
Potong adonan. Pipihkan kembali adonan, lalu gulung memanjang. Potong menjadi 12 bagian dengan ukuran relatif sama.
Isi panada. Ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Beri sambal dan potongan Kanzler Sosis Cheese Cocktail di bagian tengah.
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