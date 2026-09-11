Pedas Gurih Bikin Nagih, Begini Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo untuk Menu Keluarga

JawaPos.com - Bingung menentukan lauk untuk makan siang? Tumis ati ampela cabe ijo bisa menjadi pilihan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.

Perpaduan ati ampela yang gurih dengan cabai hijau, bumbu rempah, dan sedikit rasa manis dari gula merah serta kecap menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang kaya.

Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi salah satu menu rumahan untuk disantap bersama keluarga. Hidangan ini semakin nikmat jika disajikan bersama nasi putih hangat dan kerupuk.

Bagi yang ingin mencobanya di rumah, berikut resep tumis ati ampela cabe ijo yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan 500 gram ati ampela

2 lembar daun salam

40 gram jahe, iris dan memarkan

1 sendok makan garam

1,5 liter air Bumbu halus 6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

4 butir kemiri sangrai

20 buah cabai rawit hijau

4 cm kunyit

5 cm kencur

60 ml minyak Bahan tambahan 8 buah cabai hijau, potong besar

10 buah cabai rawit merah, iris

6 siung bawang merah, iris

5 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam

4 cm lengkuas, memarkan

20 gram gula merah

¼ sendok teh merica

1 sendok makan kecap manis

250 ml air

1 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur Pelengkap Nasi putih hangat

Kerupuk Cara membuat Didihkan air, kemudian masukkan ati ampela bersama jahe, daun salam, dan garam. Rebus selama kurang lebih 15 menit sampai matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Siapkan bumbu halus. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, kunyit, cabai rawit hijau, kencur, dan minyak ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan menjadi halus.

Iris bawang merah dan memarkan lengkuas. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bawang merah, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk sampai harum.

Masukkan bumbu halus ke dalam tumisan. Aduk dan masak sampai bumbu matang serta minyak mulai keluar.

Potong ati ampela sesuai selera, lalu masukkan ke dalam wajan. Aduk hingga ati ampela tercampur dengan bumbu.

Tambahkan cabai hijau, garam, kaldu jamur, gula merah, merica, kecap manis, dan air. Aduk rata, kemudian masak sampai kuah menyusut dan bumbu meresap.

Masukkan irisan cabai rawit merah menjelang masakan matang. Tumis sebentar agar cabai tetap memberikan aroma dan rasa pedas yang segar.

Setelah bumbu meresap dan rasanya sesuai, matikan api.

Pindahkan tumis ati ampela cabe ijo ke dalam piring saji.