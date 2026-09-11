Resep Tengkleng Iga Sapi Spesial, Kuah Gurihnya Bikin Nagih

JawaPos.com – Tengkleng dikenal sebagai salah satu hidangan tradisional Indonesia yang umumnya dibuat menggunakan tulang dan daging kambing.

Namun, bagi yang ingin mencoba variasi berbeda, iga sapi bisa menjadi pilihan bahan yang tak kalah menggugah selera. Tekstur iga yang empuk berpadu dengan kuah berbumbu rempah menghasilkan sajian yang gurih, harum, dan kaya rasa.

Tengkleng iga sapi juga cukup cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga. Dengan nasi putih hangat dan tambahan sambal, hidangan ini bisa menjadi menu spesial tanpa perlu proses memasak yang terlalu rumit.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tengkleng iga sapi yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan Utama 500 gram iga sapi

Air secukupnya Bumbu yang Dihaluskan 6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 butir kemiri

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

3 buah cabai merah

Ketumbar secukupnya

Merica secukupnya Bumbu Pelengkap Kari bubuk secukupnya

1 batang serai

Lengkuas secukupnya

Daun salam

Daun jeruk

Cabai rawit utuh sesuai selera

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak untuk menumis

Bawang goreng untuk taburan Cara Membuat Tengkleng Iga Sapi Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, ketumbar, dan sedikit air ke dalam blender. Proses hingga menjadi bumbu yang halus, kemudian sisihkan.

Masak iga hingga empuk. Masukkan iga sapi bersama air ke dalam panci presto. Masak selama kurang lebih 25 menit sampai tekstur iga menjadi lebih empuk.

Setelah matang, keluarkan iga dari panci dan sisihkan. Jangan buang air kaldunya karena nantinya dapat digunakan sebagai campuran kuah tengkleng.

Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis sampai matang dan aromanya harum.

Tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, serta lengkuas yang sudah dimemarkan. Aduk dan tumis kembali hingga bumbu semakin wangi.

Masukkan kari bubuk dan merica. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.

Masukkan iga sapi. Tambahkan iga yang sebelumnya sudah dipresto, lalu tuangkan air kaldu sapi secukupnya.

Masukkan cabai rawit utuh sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Aduk perlahan agar bumbu tercampur dengan iga dan kuah.

Bumbui menggunakan garam serta penyedap rasa. Masak beberapa saat sampai kuah meresap dan cita rasa bumbu menyatu.