Dori Lada Hitam Gurih dan Pedas, Begini Resep Mudah Membuatnya di Rumah

JawaPos.com - Dori lada hitam bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan malam bersama keluarga. Perpaduan ikan dori yang lembut dengan saus lada hitam bercita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis membuat hidangan ini terasa istimewa.

Selain rasanya yang menggugah selera, cara membuat dori lada hitam juga cukup sederhana. Hidangan ini bahkan cocok bagi pemula yang ingin menyajikan menu ala restoran tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Ikan dori yang sudah dibumbui kemudian dilapisi tepung hingga menghasilkan tekstur renyah. Setelah digoreng, ikan tersebut dipadukan dengan saus blackpepper yang aromatik dan kaya rasa.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep dori lada hitam yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Dori 300 gram fillet dori

Sejumput garam

Sejumput merica

Sejumput kaldu jamur

Perasan jeruk lemon Bahan Pelapis 100 gram tepung terigu

50 gram tepung maizena

1 sendok teh garam

½ sendok teh merica bubuk

1 sendok teh cabai bubuk

¼ sendok teh MSG Bahan Saus Lada Hitam 3 siung bawang putih

5 gram jahe

5 gram cabai kering

2 sendok makan lada hitam

5 sendok makan saus tomat

1 sendok makan saus sambal

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan kecap manis

Air secukupnya

1 sendok teh kaldu jamur

Sejumput garam

1 sendok makan minyak wijen Cara Membuat Dori Lada Hitam Pertama, potong fillet dori menjadi beberapa bagian sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian beri garam, merica, kaldu jamur, dan perasan lemon. Aduk sampai bumbu merata dan diamkan sebentar agar rasanya lebih meresap.

Selanjutnya, buat saus lada hitam. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan, kemudian tumis bawang putih yang telah dicincang bersama jahe parut hingga harum.

Masukkan cabai kering yang sudah dipotong, lalu tambahkan lada hitam. Aduk hingga semua bahan tercampur dan aromanya keluar.

Setelah itu, masukkan saus tomat, saus sambal, kecap asin, saus tiram, serta kecap manis. Aduk kembali hingga bumbu menyatu. Tambahkan sedikit air, lalu bumbui dengan kaldu jamur dan garam sesuai selera.

Masak saus hingga mendidih dan memiliki kekentalan yang sesuai. Terakhir, tuangkan minyak wijen untuk memberikan aroma khas pada saus. Sisihkan.