Resep Dori Lada Hitam Anti Gagal, Gurih Pedas dan Mudah Dibuat Pemula

JawaPos.com - Ikan dori menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Salah satu menu yang banyak digemari adalah dori lada hitam, perpaduan ikan bertekstur lembut dengan saus black pepper yang kaya rasa, gurih, sedikit manis, dan berpadu sensasi pedas yang menggugah selera.

Selain rasanya yang nikmat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sehingga cocok bagi pemula yang ingin memasak menu spesial tanpa proses yang rumit. Dori lada hitam paling pas disajikan bersama sepiring nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.