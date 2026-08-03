Resep Dori Lada Hitam Anti Gagal, Gurih Pedas dan Mudah Dibuat Pemula

Resep Dori Lada Hitam yang Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com - Ikan dori menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.
Salah satu menu yang banyak digemari adalah dori lada hitam, perpaduan ikan bertekstur lembut dengan saus black pepper yang kaya rasa, gurih, sedikit manis, dan berpadu sensasi pedas yang menggugah selera.
Selain rasanya yang nikmat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sehingga cocok bagi pemula yang ingin memasak menu spesial tanpa proses yang rumit. Dori lada hitam paling pas disajikan bersama sepiring nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dengan langkah yang sederhana dan bahan yang mudah ditemukan, dori lada hitam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Rasa gurih dari ikan yang renyah berpadu dengan saus lada hitam yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok disajikan pada berbagai kesempatan.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa