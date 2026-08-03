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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 3 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Resep Dori Lada Hitam Anti Gagal, Gurih Pedas dan Mudah Dibuat Pemula

Resep Dori Lada Hitam yang Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Dori Lada Hitam yang Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com - Ikan dori menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Salah satu menu yang banyak digemari adalah dori lada hitam, perpaduan ikan bertekstur lembut dengan saus black pepper yang kaya rasa, gurih, sedikit manis, dan berpadu sensasi pedas yang menggugah selera.

Selain rasanya yang nikmat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sehingga cocok bagi pemula yang ingin memasak menu spesial tanpa proses yang rumit. Dori lada hitam paling pas disajikan bersama sepiring nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan-bahan

Bahan utama

  • 300 gram fillet ikan dori
  • Sejumput garam
  • Sejumput merica bubuk
  • Sejumput kaldu jamur
  • Perasan jeruk lemon

Bahan pelapis

  • 100 gram tepung terigu
  • 50 gram tepung maizena
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 1 sendok teh bubuk cabai
  • ¼ sendok teh MSG (opsional)

Bahan saus lada hitam

  • 3 siung bawang putih, cincang halus
  • 5 gram jahe, parut
  • 5 gram cabai kering atau cabai merah
  • 2 sendok makan lada hitam
  • 5 sendok makan saus tomat
  • 1 sendok makan saus sambal
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan kecap manis
  • Air secukupnya
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • Sejumput garam
  • 1 sendok makan minyak wijen
  • Daun bawang secukupnya

Cara membuat

  1. Potong fillet ikan dori sesuai selera, lalu masukkan ke dalam wadah. Beri garam, merica, kaldu jamur, dan perasan jeruk lemon. Aduk hingga seluruh bumbu melapisi ikan, kemudian diamkan beberapa menit agar bumbu meresap.
  2. Siapkan wadah lain untuk membuat tepung pelapis. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, merica bubuk, bubuk cabai, dan MSG jika digunakan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  3. Baluri setiap potongan ikan dengan campuran tepung, kemudian celupkan sebentar ke dalam air dingin. Setelah itu, gulingkan kembali ke dalam tepung agar lapisannya menjadi lebih tebal dan renyah saat digoreng.
  4. Panaskan minyak, lalu goreng ikan dori hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata. Angkat, kemudian tiriskan.
  5. Untuk membuat saus, tumis bawang putih dan jahe hingga harum. Masukkan irisan cabai, lalu tumis kembali selama beberapa saat.
  6. Tambahkan lada hitam, saus tomat, saus sambal, kecap asin, saus tiram, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  7. Tuangkan sedikit air agar saus memiliki tekstur yang pas. Masukkan kaldu jamur, garam, dan minyak wijen, lalu masak hingga saus mengental.
  8. Tambahkan irisan daun bawang ke dalam saus, kemudian masukkan ikan dori yang telah digoreng. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan ikan terbalut saus lada hitam.
  9. Masak selama satu hingga dua menit agar bumbu semakin meresap, lalu matikan api.
  10. Sajikan dori lada hitam di atas piring saji selagi hangat. Hidangan ini akan semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat dan pelengkap seperti sayuran tumis atau salad segar.

Dengan langkah yang sederhana dan bahan yang mudah ditemukan, dori lada hitam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Rasa gurih dari ikan yang renyah berpadu dengan saus lada hitam yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok disajikan pada berbagai kesempatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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