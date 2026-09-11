Keju Meleleh Saat Digigit, Ini Resep Bakso Keju Lumer yang Wajib Dicoba

JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Tidak hanya disajikan dengan kuah gurih, kini bakso juga hadir dalam berbagai kreasi dengan isian yang semakin menarik.

Salah satunya adalah bakso keju lumer. Sesuai namanya, makanan ini memadukan adonan bakso yang kenyal dengan potongan keju di bagian tengah. Saat disantap dalam kondisi hangat, keju akan meleleh dan memberikan sensasi gurih yang semakin menggugah selera.

Selain cocok dijadikan menu keluarga, bakso keju lumer juga bisa menjadi ide camilan maupun inspirasi jualan rumahan. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan serta langkah membuat bakso keju lumer yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Bakso Keju Lumer 300 gram daging sapi

2 siung bawang putih

1 sendok makan bawang goreng

50 gram tepung tapioka

1 butir putih telur

75 gram es batu

1 sendok teh garam

1/2 sendok teh penyedap rasa

1/2 sendok teh lada bubuk

1/2 sendok teh baking powder

Keju quick melt secukupnya Bahan Kuah Kaldu Bawang putih yang sudah dihaluskan

Kemiri yang sudah dihaluskan

Air secukupnya

Tulang sapi

Garam secukupnya

Penyedap rasa

Kaldu sapi bubuk

Minyak untuk menumis Cara Membuat Bakso Keju Lumer Pertama, potong daging sapi menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dihaluskan. Masukkan daging ke dalam chopper bersama bawang putih, bawang goreng, garam, penyedap rasa, dan lada bubuk.

Proses seluruh bahan hingga teksturnya benar-benar halus dan tercampur rata.

Setelah itu, tambahkan putih telur serta es batu. Haluskan kembali adonan sampai teksturnya menjadi lembut.

Berikutnya, masukkan tepung tapioka secara bertahap. Nyalakan chopper kembali hingga tepung menyatu dengan adonan daging.

Tambahkan baking powder, kemudian proses sebentar saja. Setelah adonan tercampur rata, pindahkan ke dalam wadah.