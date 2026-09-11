Resep Bakwan Bakso Renyah, Gurih, dan Cocok Jadi Gorengan di Rumah

JawaPos.com - Gorengan menjadi salah satu camilan yang rasanya sulit ditolak. Apalagi jika teksturnya renyah di luar, gurih, dan masih terasa hangat saat disantap. Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah bakwan bakso.

Berbeda dari bakwan sayur pada umumnya, resep ini menambahkan potongan bakso ke dalam adonan. Kol, wortel, daun bawang, seledri, dan cabai merah keriting juga membuat isiannya lebih beragam sehingga bakwan terasa lebih gurih dan tidak monoton.

Resep bakwan bakso ini dibagikan oleh akun Instagram @firhanmci6. Dalam unggahannya, bakwan disajikan bersama sambal pecel yang dibuat dengan cara sederhana. Perpaduan gorengan yang renyah dengan sambal pecel yang gurih dan berbumbu bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga.

Selain cocok untuk teman minum teh atau kopi, bakwan bakso juga dapat disajikan sebagai pelengkap saat makan. Bahan-bahannya pun cukup mudah ditemukan sehingga tidak perlu menyiapkan bahan khusus untuk membuatnya.

Bahan:

Bakwan bakso:

130 gram kol, iris tipis

80 gram atau 1 buah wortel, iris atau serut

2 batang daun bawang, iris

2 batang seledri, iris

4 buah cabai merah keriting, iris

12 buah bakso, potong sesuai selera

180 gram tepung terigu

40 gram tepung maizena

40 gram tepung beras

1 sendok teh baking powder

1 sendok makan margarin

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh penyedap

½ sendok teh garam

½ sendok teh lada

1 sendok teh gula

50 ml santan instan

250 ml air

Minyak untuk menggoreng secukupnya

Sambal pecel:

½ bungkus sambal pecel

250 ml air panas

Cara Pembuatan:

1. Siapkan kol, wortel, daun bawang, seledri, cabai merah keriting, dan bakso yang sudah dipotong. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Dalam wadah, campurkan tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, dan baking powder. Tambahkan kaldu bubuk, penyedap, garam, lada, serta gula, lalu aduk hingga tercampur.

3. Masukkan santan instan dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan yang cukup kental dan tidak terlalu encer.

4. Tambahkan margarin, kemudian masukkan kol, wortel, daun bawang, seledri, cabai merah keriting, dan potongan bakso. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dengan adonan.

5. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Ambil adonan menggunakan sendok, kemudian masukkan ke dalam minyak panas dan goreng hingga bakwan matang serta berwarna kuning keemasan.

6. Angkat bakwan bakso dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

7. Untuk membuat sambal pecel, larutkan sambal pecel dengan 250 ml air panas. Aduk hingga sambal tercampur rata dan memiliki kekentalan sesuai selera.

8. Sajikan bakwan bakso selagi hangat bersama sambal pecel sebagai cocolan.

Bakwan bakso bisa menjadi pilihan sederhana ketika ingin membuat gorengan dengan isian yang lebih ramai. Tekstur renyah dari adonan tepung berpadu dengan sayuran dan potongan bakso, sementara sambal pecel memberikan rasa gurih berbumbu yang semakin melengkapi.

Kalau biasanya bakwan hanya berisi sayuran, tambahan bakso dalam resep ini bisa menjadi variasi yang menarik untuk dicoba. Bahannya sederhana dan cara membuatnya pun cukup praktis untuk dijadikan camilan di rumah.