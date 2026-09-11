Resep Ayam Goreng Ebi Pedas, Tak Perlu Diungkep Tetap Gurih dan Renyah

Potret ayam goreng ebi pedas tanpa ungkep. (instagram.com/@winawnrsh)
JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu lauk yang hampir selalu cocok disandingkan dengan nasi hangat. Namun, kalau bosan dengan ayam goreng berbumbu biasa, resep ayam goreng ebi pedas dari Instagram @winawnrsh ini bisa dicoba.
Berbeda dari ayam goreng pada umumnya, ayam dalam resep ini tidak perlu melalui proses ungkep terlebih dahulu. Daging ayam langsung dicampur dengan bumbu, telur, dan campuran tepung sebelum digoreng.
Penggunaan ebi, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih membuat ayam memiliki rasa gurih sekaligus pedas yang cukup kuat. Lapisan tepung juga memberikan tekstur renyah di bagian luar sehingga cocok dijadikan lauk maupun camilan.
Bahan:
500 gram paha ayam fillet
10 buah cabai merah keriting
6 siung bawang putih
7 siung bawang merah
2 sendok makan ebi
10 lembar daun jeruk, buang tangkainya
1 sendok teh ketumbar bubuk
1 sendok teh lada bubuk
1 butir telur
2 sendok teh kaldu rasa ayam
1 sendok teh MSG
6 sendok makan air
4 sendok makan tepung bumbu serbaguna hot spicy
4 sendok makan tepung maizena
1 sendok teh baking powder
Minyak secukupnya untuk menggoreng
Cara Pembuatan:
1. Haluskan cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, ebi, dan daun jeruk.
2. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah berisi paha ayam fillet.
3. Tambahkan ketumbar bubuk, lada bubuk, kaldu rasa ayam, MSG, telur, dan air. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan melapisi seluruh bagian ayam.
4. Masukkan tepung bumbu serbaguna, tepung maizena, dan baking powder. Aduk kembali hingga seluruh bagian ayam terbalut adonan.
5. Panaskan minyak secukupnya. Goreng ayam hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan serta renyah.
6. Angkat dan tiriskan ayam goreng ebi pedas.
7. Sajikan selagi hangat bersama nasi dan pelengkap sesuai selera.
Salah satu keunikan resep ayam goreng ini adalah prosesnya yang tidak membutuhkan tahap ungkep. Bumbu langsung dicampurkan bersama ayam sehingga proses persiapannya lebih sederhana dan tidak memerlukan tambahan waktu untuk merebus ayam terlebih dahulu.
Ebi menjadi salah satu bahan yang memberikan rasa gurih pada ayam. Ditambah cabai merah, bawang, dan daun jeruk, bumbunya menghasilkan perpaduan rasa pedas dan aromatik yang membuat ayam goreng terasa lebih kaya.
Penggunaan tepung maizena dan baking powder juga membantu memberikan lapisan luar yang lebih renyah. Pastikan ayam digoreng sampai matang sempurna sebelum diangkat agar bagian dalamnya tetap matang dan bagian luarnya tidak terlalu cepat gosong.
Ayam goreng ebi pedas ini cocok menjadi alternatif ketika bingung mengolah ayam dengan cara yang berbeda. Tanpa perlu diungkep, ayam tetap bisa menghasilkan lauk yang gurih, pedas, dan renyah untuk menemani nasi hangat.
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