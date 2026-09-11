Resep Tumis Enoki Telur, Menu Diet Simpel dan Gurih untuk Sehari-hari

JawaPos.com - Menjalani pola makan tertentu bukan berarti harus selalu mengonsumsi menu yang rumit. Bahan sederhana seperti jamur enoki dan telur juga bisa diolah menjadi lauk yang praktis, gurih, dan cocok untuk melengkapi menu sehari-hari.

Salah satunya adalah tumis enoki telur yang dibagikan oleh akun Instagram @aisyahardianiii. Resep ini menggunakan satu bungkus enoki dan tiga butir telur, kemudian dimasak dengan bumbu bawang putih, bawang merah, cabai rawit, serta daun bawang.

Menariknya, resep ini hanya menggunakan sekitar 5 ml minyak untuk menumis. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan bagi yang sedang mencari ide menu diet praktis tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Bahan:

1 bungkus jamur enoki

3 butir telur

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Cabai rawit secukupnya

Daun bawang secukupnya

Garam secukupnya

Saus tiram secukupnya

Penyedap secukupnya

Lada secukupnya

5 ml minyak untuk menumis

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan jamur enoki, kemudian potong bagian akarnya dan pisahkan bagian jamur.

2. Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Iris daun bawang.

3. Panaskan sekitar 5 ml minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu hingga harum.

4. Masukkan jamur enoki dan aduk hingga mulai layu.

5. Pecahkan tiga butir telur ke dalam wajan, kemudian aduk bersama enoki dan bumbu hingga telur matang.

6. Tambahkan garam, saus tiram, penyedap, dan lada sesuai selera.

7. Masukkan irisan daun bawang, lalu aduk sebentar hingga tercampur rata.

8. Setelah telur matang dan bumbu merata, angkat dan sajikan.

Tumis enoki telur bisa menjadi pilihan saat ingin menyiapkan lauk yang praktis dengan bahan yang mudah ditemukan. Telur memberikan rasa gurih sekaligus menjadi sumber protein, sedangkan jamur enoki menambah tekstur dan membuat hidangan terasa lebih berisi.

Penggunaan minyak yang relatif sedikit juga membuat resep ini praktis untuk dimasukkan ke dalam rutinitas memasak sehari-hari. Namun, kebutuhan kalori setiap orang berbeda, sehingga porsi dan penggunaan bumbu tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Dengan proses memasak yang singkat, tumis enoki telur cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang atau makan malam. Rasanya yang gurih dan sedikit pedas dari cabai juga membuat menu sederhana ini tetap terasa nikmat meski dibuat dengan bahan yang tidak banyak.