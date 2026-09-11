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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 12 September 2026 | 01.04 WIB

Resep Claypot Tofu Beef Chilli Oil, Lauk Gurih Pedas yang Cocok dengan Nasi Hangat

Potret claypot tofu beef chilli oil tang cocok jadi lauk nasi. (instagram.com/@arimustikaa) - Image

Potret claypot tofu beef chilli oil tang cocok jadi lauk nasi. (instagram.com/@arimustikaa)

JawaPos.com - Kalau biasanya tofu atau tahu telur hanya digoreng lalu disajikan dengan saus, kali ini ada cara lain untuk mengolahnya menjadi lauk yang lebih berbumbu. Tofu dimasak bersama daging sapi cincang dan chilli oil hingga menghasilkan kuah gurih yang mengental.

Hidangan bernama claypot tofu beef chilli oil ini cocok untuk pencinta lauk dengan rasa gurih, sedikit pedas, dan bumbu yang meresap. Tekstur tofu yang lembut juga berpadu dengan daging cincang sehingga setiap suapan terasa lebih lengkap.

Dikutip dari Instagram @arimustikaa, resep ini bisa menjadi ide lauk rumahan saat sedang bingung menentukan menu makan. Bahan yang digunakan cukup sederhana, sementara proses memasaknya juga tidak membutuhkan banyak langkah.

Bahan:
2 bungkus tofu atau tahu telur
3 siung bawang putih, cincang
200 gram daging sapi cincang
2 sendok makan kecap asin
2 sendok makan saus tiram
1/2 sendok teh lada bubuk
1/2 sendok teh kaldu jamur
1 sendok teh chilli oil
Daun bawang secukupnya, iris
1 sendok makan larutan maizena
Minyak secukupnya

Cara Pembuatan:
1. Iris tofu atau tahu telur sesuai selera. Masak menggunakan air fryer hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan.
2. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.
3. Masukkan daging sapi cincang dan masak hingga berubah warna.
4. Tambahkan kecap asin, saus tiram, lada bubuk, kaldu jamur, dan chilli oil. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dengan daging.
5. Tata tofu yang sudah kecokelatan ke dalam claypot.
6. Tuangkan tumisan daging beserta bumbunya ke atas tofu.
7. Tambahkan larutan maizena, lalu masak hingga kuah mengental dan bumbu meresap ke dalam tofu.
8. Taburi dengan irisan daun bawang.
9. Claypot tofu beef chilli oil siap disajikan bersama nasi hangat.

Memasak tofu terlebih dahulu hingga bagian luarnya kecokelatan membuat teksturnya tidak sekadar lembut. Bagian luar yang sedikit kecokelatan juga memberikan sensasi berbeda ketika tofu kemudian dimasak bersama daging dan kuah berbumbu.

Sementara itu, penggunaan larutan maizena membantu membuat kuah menjadi lebih kental. Dengan begitu, bumbu dari kecap asin, saus tiram, dan chilli oil dapat lebih melekat pada tofu serta daging cincang.

Claypot tofu beef chilli oil paling cocok disantap selagi hangat bersama nasi putih. Perpaduan tofu yang lembut, daging sapi gurih, serta kuah berbumbu yang sedikit pedas membuat menu sederhana ini bisa menjadi lauk yang bikin susah berhenti makan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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