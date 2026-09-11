Sarapan Jadi Lebih Spesial, Coba Resep Pancake Rumahan dengan Saus Ovomaltine

Japanese Fluffy Pancake (Dok. YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Pancake merupakan salah satu sajian yang cocok disantap saat sarapan maupun sebagai camilan. Teksturnya yang lembut dengan rasa manis membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.

Tidak harus membeli pancake di restoran atau kafe. Dengan bahan-bahan yang cukup sederhana, kamu juga bisa membuat pancake bergaya Jepang sendiri di rumah.

Rahasia tekstur pancake yang fluffy terletak pada proses mengocok putih telur hingga cukup kaku, kemudian mencampurkannya secara perlahan agar udara di dalam adonan tetap terjaga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pancake khas Jepang yang lembut, mengembang, dan mudah dibuat di rumah.

Bahan Adonan Pancake 2 butir kuning telur

75 gram susu cair

20 gram minyak

85 gram tepung terigu protein sedang

1 sendok teh baking powder

¼ sendok teh ekstrak vanila

3 butir putih telur

30 gram gula pasir

1 sendok teh cuka Bahan Saus Ovomaltine 150 ml whipping cream

3 sendok makan Ovomaltine Crunchy Cream

1–2 sendok makan susu cair Bahan Pelengkap 6 buah stroberi

1 sendok makan cokelat bubuk Cara Membuat Pancake Masukkan kuning telur, susu cair, minyak, dan ekstrak vanila ke dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

Ayak tepung terigu bersama baking powder, kemudian masukkan ke dalam campuran kuning telur. Aduk secukupnya hingga adonan menjadi halus.

Di wadah terpisah, kocok putih telur bersama cuka dan gula pasir hingga teksturnya kaku. Salah satu tandanya, ketika pengocok diangkat, adonan membentuk ujung seperti paruh burung.

Ambil sekitar sepertiga bagian putih telur yang sudah dikocok, lalu campurkan ke adonan kuning telur. Aduk perlahan hingga menyatu.

Masukkan sisa putih telur secara bertahap. Aduk dengan gerakan lembut agar adonan tetap memiliki udara sehingga pancake dapat mengembang dan terasa ringan.

Panaskan wajan atau panci antilengket menggunakan api kecil. Oleskan sedikit minyak agar pancake tidak mudah menempel.

Tuangkan sekitar 2–3 scoop adonan ke atas wajan. Tutup dan masak selama kurang lebih 2–4 menit.

Setelah bagian bawah cukup matang, balik pancake dengan hati-hati. Tutup kembali dan masak selama 2–4 menit. Lama memasak dapat disesuaikan dengan ketebalan adonan dan tingkat panas kompor.