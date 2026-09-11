Sarapan Jadi Lebih Spesial, Coba Resep Pancake Rumahan dengan Saus Ovomaltine

JawaPos.com - Pancake merupakan salah satu sajian yang cocok disantap saat sarapan maupun sebagai camilan. Teksturnya yang lembut dengan rasa manis membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.
Tidak harus membeli pancake di restoran atau kafe. Dengan bahan-bahan yang cukup sederhana, kamu juga bisa membuat pancake bergaya Jepang sendiri di rumah.
Rahasia tekstur pancake yang fluffy terletak pada proses mengocok putih telur hingga cukup kaku, kemudian mencampurkannya secara perlahan agar udara di dalam adonan tetap terjaga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pancake khas Jepang yang lembut, mengembang, dan mudah dibuat di rumah.
Masukkan kuning telur, susu cair, minyak, dan ekstrak vanila ke dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
Ayak tepung terigu bersama baking powder, kemudian masukkan ke dalam campuran kuning telur. Aduk secukupnya hingga adonan menjadi halus.
Di wadah terpisah, kocok putih telur bersama cuka dan gula pasir hingga teksturnya kaku. Salah satu tandanya, ketika pengocok diangkat, adonan membentuk ujung seperti paruh burung.
Ambil sekitar sepertiga bagian putih telur yang sudah dikocok, lalu campurkan ke adonan kuning telur. Aduk perlahan hingga menyatu.
Masukkan sisa putih telur secara bertahap. Aduk dengan gerakan lembut agar adonan tetap memiliki udara sehingga pancake dapat mengembang dan terasa ringan.
Panaskan wajan atau panci antilengket menggunakan api kecil. Oleskan sedikit minyak agar pancake tidak mudah menempel.
Tuangkan sekitar 2–3 scoop adonan ke atas wajan. Tutup dan masak selama kurang lebih 2–4 menit.
Setelah bagian bawah cukup matang, balik pancake dengan hati-hati. Tutup kembali dan masak selama 2–4 menit. Lama memasak dapat disesuaikan dengan ketebalan adonan dan tingkat panas kompor.
Kocok whipping cream menggunakan mixer hingga mencapai tekstur setengah kaku. Setelah itu, tambahkan Ovomaltine Crunchy Cream dan sedikit susu cair.
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