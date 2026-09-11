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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 15.03 WIB

Praktis dan Hemat, Ini Resep Telur Buncis Oseng Bawang yang Siap dalam 5 Menit

Resep Telur Buncis Oseng Bawang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Telur Buncis Oseng Bawang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Tidak punya banyak waktu untuk memasak bukan berarti harus melewatkan hidangan lezat. Dengan bahan sederhana yang biasanya tersedia di dapur, Anda bisa membuat lauk praktis dalam waktu singkat.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah telur buncis oseng bawang. Hidangan ini memadukan telur orak-arik dengan buncis renyah dan tumisan bawang yang gurih. Tambahan cabai serta terasi memberikan aroma dan cita rasa yang semakin menggugah selera.

Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok menjadi pilihan lauk sehari-hari. Kandungan protein dari telur dan serat dari buncis membuat hidangan sederhana ini cukup lengkap untuk menemani sepiring nasi hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur buncis oseng bawang yang dapat menjadi pilihan ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Bahan-bahan

  • 65 gram buncis
  • 5 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 7 buah cabai rawit merah
  • 4 gram terasi yang sudah dibakar
  • 2 butir telur
  • 2 sendok makan minyak
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 1 sendok teh saus tiram
  • ½ sendok teh gula pasir

Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk

Cara Membuat

  1. Bersihkan buncis, kemudian potong-potong dengan ukuran sesuai selera. Iris kasar bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Sisihkan seluruh bahan.

  • Panaskan minyak di dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga aromanya harum dan bawang mulai layu.

  • Tambahkan cabai rawit, terasi bakar, dan buncis. Hancurkan terasi sambil terus mengaduk bahan agar bumbu tercampur rata.

  • Bumbui dengan kaldu bubuk, kemudian aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.

  • Pecahkan telur langsung ke dalam wajan. Biarkan beberapa saat, kemudian aduk perlahan hingga telur menjadi orak-arik dan tercampur dengan buncis serta bumbu.

  • Masukkan saus tiram dan gula pasir. Aduk dan masak sebentar sampai semua bahan matang serta bumbu meresap.

  • Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan telur buncis oseng bawang ke piring saji.

  • Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan kerupuk agar semakin nikmat.

    • Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang singkat, telur buncis oseng bawang bisa menjadi solusi untuk menu rumahan yang praktis. Perpaduan gurih, sedikit pedas, dan aroma bawang membuat lauk ini cocok disantap bersama nasi hangat.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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