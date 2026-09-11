Resep Scoopable Cookie Isi Cokelat Hazelnut, Lumer dan Manisnya Bikin Nagih

JawaPos.com - Cookies biasanya identik dengan tekstur renyah di bagian luar dan sedikit chewy saat digigit. Namun, scoopable cookie menawarkan sensasi berbeda karena bagian tengahnya bisa dibuat lembut dengan isian cokelat hazelnut yang meleleh saat disantap.

Dikutip dari Instagram @michelealex, scoopable cookie ini dibuat menggunakan adonan cookies dengan brown sugar dan choco chips. Bagian tengahnya kemudian diisi selai cokelat hazelnut yang sudah dibekukan terlebih dahulu agar lebih mudah dibungkus dengan adonan.

Resep ini bisa menjadi pilihan untuk pencinta dessert manis yang ingin mencoba membuat cookies dengan isian berbeda. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan cara membuatnya bisa dilakukan di rumah.

Bahan:

200 gram unsalted butter dingin, potong kecil

180 gram brown sugar

1 sendok makan gula pasir

1 butir telur

1 sendok teh vanilla essence

280 gram tepung terigu protein sedang

1/4 sendok teh baking soda

1/2 sendok teh baking powder

1 sendok makan tepung maizena

Sejumput garam

150 gram choco chips

6 sendok makan penuh selai cokelat hazelnut

Cara Pembuatan:

1. Tata selai cokelat hazelnut di atas baking paper dalam beberapa bagian, kemudian bekukan hingga teksturnya cukup padat.

2. Kocok butter selama sekitar 2 menit hingga mulai pucat. Masukkan brown sugar dan gula pasir, lalu kocok kembali selama sekitar 3 menit.

3. Tambahkan telur dan vanilla essence. Kocok hingga adonan terlihat pucat dan ringan.

4. Di wadah terpisah, campurkan tepung terigu, baking soda, baking powder, maizena, dan garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Masukkan campuran bahan kering ke dalam adonan basah secara bertahap. Aduk menggunakan teknik folding hingga mulai tercampur.

6. Tambahkan choco chips, kemudian aduk kembali sampai tersebar merata di dalam adonan.

7. Ambil sekitar 100 gram adonan cookies, lalu pipihkan. Letakkan selai cokelat hazelnut yang sudah dibekukan di bagian tengah.

8. Tutup selai dengan adonan hingga rapat, kemudian bentuk menjadi bulat dan sedikit ratakan.

9. Tata adonan di atas loyang yang sudah diolesi mentega atau margarin.

10. Panggang menggunakan api atas bawah pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 20-30 menit atau hingga bagian atas cookies berwarna keemasan.

11. Setelah matang, keluarkan cookies dari oven dan diamkan sekitar 10-20 menit sebelum disajikan.

Penggunaan selai cokelat hazelnut yang dibekukan menjadi salah satu kunci dalam resep ini. Selai yang lebih padat akan lebih mudah dimasukkan ke tengah adonan tanpa membuatnya sulit dibentuk.

Selain itu, jangan melewatkan proses mengocok butter dan gula hingga teksturnya ringan. Adonan yang tercampur dengan baik akan membantu menghasilkan cookies dengan tekstur yang lebih lembut di bagian dalam.

Scoopable cookie ini paling nikmat disantap setelah agak hangat ketika bagian tengah cokelat hazelnut masih terasa lembut. Perpaduan adonan cookies, choco chips, dan isian cokelat membuat satu buah saja rasanya sudah cukup memanjakan pencinta makanan manis.