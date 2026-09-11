Resep Cheesy Garlic Roll, Camilan Roti Tawar Gurih dan Crispy

JawaPos.com - Roti tawar tidak harus selalu disajikan dengan selai atau dijadikan sandwich. Dengan sedikit kreasi, roti tawar bisa diolah menjadi camilan gurih yang renyah dan cheesy seperti cheesy garlic roll.

Dikutip dari Instagram @hailaibakery, camilan ini dibuat menggunakan roti tawar kupas gandum yang digulung, kemudian dicelupkan ke dalam butter berbumbu dan dibaluri keju parut. Setelah dimasak menggunakan air fryer, bagian luarnya menjadi golden dan crispy dengan aroma garlic yang menggugah selera.

Perpaduan rasa dalam cheesy garlic roll cukup sederhana, tetapi justru membuatnya mudah disukai. Butter memberikan rasa gurih dan aroma yang kaya, sementara bawang putih menjadi bumbu utama yang membuat camilan ini semakin harum.

Tidak hanya bawang putih, adonan butter juga diberi parsley bubuk, paprika bubuk, dan lada hitam bubuk. Keju parut yang melapisi bagian luar roti kemudian memberikan rasa cheesy yang semakin terasa setelah dipanggang.

Penggunaan roti tawar kupas gandum juga membuat resep ini praktis untuk dibuat di rumah. Roti cukup dipotong dan digulung sebelum dicelupkan ke dalam butter berbumbu. Setelah itu, seluruh permukaan roti dilapisi keju sebelum dimasak hingga matang.

Cheesy garlic roll bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai, bekal, atau teman menonton film di rumah. Teksturnya yang crispy di bagian luar dan rasa gurih cheesy membuat roti tawar terasa lebih menarik daripada biasanya.

Bahan:

Roti tawar kupas gandum secukupnya

Mentega, dicairkan

Parsley bubuk secukupnya

Paprika bubuk secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Lada hitam bubuk secukupnya

Keju parut secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan roti tawar kupas gandum, kemudian potong bagian yang diperlukan agar lebih mudah digulung.

2. Linting atau gulung roti tawar hingga membentuk gulungan yang rapat.

3. Lelehkan mentega, kemudian campurkan dengan parsley bubuk, paprika bubuk, bawang putih bubuk, dan lada hitam bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

4. Celupkan atau masukkan roti yang sudah digulung ke dalam campuran mentega berbumbu. Pastikan permukaan roti terkena olesan butter secara merata.

5. Setelah itu, balurkan roti dengan keju parut hingga seluruh permukaannya terlapisi.

6. Susun cheesy garlic roll di dalam air fryer.

7. Masak hingga roti berubah menjadi golden dan bagian luarnya terasa crispy.

8. Angkat dan sajikan cheesy garlic roll selagi hangat agar rasa gurih butter dan kejunya semakin terasa.

Cheesy garlic roll bisa menjadi solusi sederhana saat punya stok roti tawar di rumah tetapi ingin membuat camilan yang berbeda. Prosesnya juga cukup praktis karena tidak membutuhkan banyak bahan dan dapat dimasak menggunakan air fryer.

Dengan perpaduan butter berbumbu, bawang putih, dan keju parut, roti tawar yang sederhana bisa berubah menjadi camilan gurih dengan aroma garlic yang menggoda. Resep dari @hailaibakery ini cocok dicoba untuk camilan keluarga atau sekadar teman santai di rumah.