Bikin Nambah Nasi! Ini Resep Bakso Sapi Mercon dengan Sambal Melimpah

Resep Bakso Sapi Mercon yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, bakso sapi mercon bisa menjadi pilihan yang sulit ditolak. Bakso yang kenyal dan gurih berpadu dengan bumbu cabai yang melimpah sehingga menghasilkan sensasi pedas yang menggugah selera.
Hidangan ini tidak hanya cocok disantap bersama nasi sebagai lauk. Bakso sapi mercon juga bisa menjadi camilan saat sore hari atau bahkan dijadikan ide usaha kuliner rumahan.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, Anda bisa mengolah bakso sapi menjadi hidangan bercita rasa pedas yang nikmat.
Berikut resep bakso sapi mercon yang dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.
Mulailah dengan menyiapkan bumbu mercon. Potong cabai keriting dan cabai rawit, lalu masukkan ke dalam chopper bersama bawang merah serta bawang putih.
Haluskan seluruh bahan, tetapi jangan sampai terlalu lembut. Tekstur bumbu yang masih sedikit kasar akan membuat hidangan terasa lebih nikmat.
Potong bakso sapi menjadi dua bagian. Potongan ini akan membantu bakso lebih mudah mekar ketika dimasak.
Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan daun jeruk, bumbu mercon, dan serai yang sudah dimemarkan. Tumis sampai bumbu matang dan aromanya harum.
Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, serta merica bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
Tuangkan sedikit air ke dalam tumisan. Masak kembali sambil diaduk agar bumbu menyatu dengan sempurna.
Masukkan bakso sapi yang telah dipotong. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan bakso terbalut bumbu mercon.
Kecilkan api dan masak beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam bakso.
Setelah itu, angkat batang serai. Masukkan cabai rawit utuh untuk memberikan sensasi pedas sekaligus tampilan yang lebih menggugah selera.
Tambahkan sedikit air jika diperlukan, lalu masak sebentar sampai cabai layu dan bumbu kembali tercampur rata.
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Jawa Pos
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