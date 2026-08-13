Resep Bakso Sapi Mercon Super Pedas, Cocok untuk Lauk hingga Ide Jualan

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, bakso sapi mercon bisa menjadi pilihan yang menggugah selera. Bakso yang kenyal dan gurih dipadukan dengan bumbu cabai yang menyengat sehingga menghasilkan sensasi pedas yang bikin ingin terus mencicipinya.

Menu ini tidak hanya cocok disantap bersama nasi putih hangat. Bakso sapi mercon juga dapat dijadikan camilan sore atau bahkan ide usaha rumahan karena bahan yang digunakan cukup sederhana dan proses pembuatannya tidak rumit.

Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin sensasi mercon yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat ditambah.

Berikut resep bakso sapi mercon yang dirangkum dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan-Bahan 325 gram bakso sapi Bumbu Mercon 7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

50 gram cabai keriting merah

6 buah atau sekitar 10 gram cabai rawit merah Bahan Tumisan 35 gram cabai rawit

4 lembar daun jeruk

2 batang serai, memarkan Bumbu Pelengkap 2 sdm kaldu jamur

½ sdt gula pasir

½ sdt garam

¼ sdt merica bubuk

Sedikit air

Minyak secukupnya untuk menumis Cara Membuat Bakso Sapi Mercon 1. Haluskan bumbu.

Masukkan cabai keriting, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih ke dalam chopper. Proses hingga bumbu tercincang halus, tetapi jangan terlalu lembut agar teksturnya masih terasa.

2. Siapkan bakso.

Belah bakso menjadi dua bagian. Cara ini membuat permukaan bakso lebih mudah mekar ketika dimasak sekaligus membantu bumbu meresap.

3. Tumis bumbu.

Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan daun jeruk, bumbu yang telah dicincang, serta serai yang sudah dimemarkan. Tumis sampai harum dan bumbu mulai matang.

4. Beri bumbu.

Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan merica. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.

5. Masukkan sedikit air.

Tuangkan air secukupnya, kemudian aduk kembali. Masak hingga bumbu menjadi lebih menyatu.