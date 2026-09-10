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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.53 WIB

Daging Empuk dan Kentang Gurih, Begini Resep Oseng Kecap yang Menggugah Selera

Resep Oseng Daging Kentang Kecap yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Oseng Daging Kentang Kecap yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk untuk menu sehari-hari tidak harus selalu menggunakan bahan yang rumit. Oseng daging kentang kecap bisa menjadi pilihan karena cara membuatnya cukup sederhana, tetapi rasanya tetap menggugah selera.

Hidangan ini memadukan daging sapi cincang dengan kentang yang digoreng hingga matang. Keduanya kemudian dimasak bersama bumbu kecap, saus tiram, dan aneka rempah hingga menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep oseng daging kentang kecap berikut bisa menjadi pilihan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 250 gram daging sapi cincang
  • 2 buah kentang
  • 10 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih

Bahan saus

  • 3 sendok makan saus tomat
  • 3 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1/2 sendok makan tepung maizena
  • 1/4 sendok teh pala bubuk
  • 1/2 sendok teh merica bubuk
  • 1 sendok teh kaldu sapi bubuk
  • Air secukupnya

Cara membuat

  1. Kupas kentang, kemudian potong sesuai selera. Rendam potongan kentang dalam air agar warnanya tidak berubah menjadi kecokelatan.

  • Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Sisihkan terlebih dahulu.

  • Siapkan bumbu saus dengan mencampurkan saus tomat, kecap manis, kecap asin, saus tiram, kaldu sapi, merica, pala, dan maizena. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

  • Tiriskan kentang yang telah direndam. Panaskan minyak, lalu goreng kentang sampai matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan daging sapi cincang dan tumis sampai daging berubah warna serta matang.

  • Tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis bersama daging hingga bawang layu dan mengeluarkan aroma harum.

  • Tuangkan campuran saus yang sudah disiapkan. Aduk agar bumbu menyatu dengan daging, kemudian tambahkan air secukupnya.

  • Masukkan kentang goreng ke dalam wajan. Aduk perlahan supaya kentang tidak hancur dan seluruh permukaannya terlapisi bumbu.

  • Masak dengan api sedang hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam daging serta kentang.

  • Setelah matang, matikan api. Pindahkan oseng daging kentang kecap ke piring saji dan tambahkan taburan bawang goreng atau irisan daun bawang sesuai selera.

    • Oseng daging kentang kecap pun siap disantap. Hidangan ini paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat dan bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk makan siang maupun makan malam.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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