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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.40 WIB

Daging Empuk dan Kentang Gurih, Resep Oseng Kecap Ini Cocok untuk Menu Harian

Resep Oseng Daging Kentang Kecap yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Oseng Daging Kentang Kecap yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Bingung menentukan menu masakan untuk keluarga hari ini? Oseng daging kentang kecap bisa menjadi pilihan yang tepat untuk hidangan praktis dengan rasa yang menggugah selera.

Perpaduan daging sapi yang lembut, potongan kentang yang gurih, serta bumbu kecap manis yang meresap hingga ke dalam membuat sajian ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain rasanya yang nikmat, cara membuat oseng daging kentang kecap juga cukup mudah sehingga bisa menjadi pilihan menu sehari-hari.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep oseng daging kentang kecap yang dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-Bahan Oseng Daging Kentang Kecap:

  • 250 gram daging sapi cincang
  • 2 buah kentang ukuran sedang
  • 10 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih

Bahan Saus:

  • 3 sendok makan saus tomat
  • 3 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan saus tiram
  • ½ sendok makan tepung maizena
  • ¼ sendok teh pala bubuk
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 1 sendok teh kaldu sapi bubuk

Cara Membuat Oseng Daging Kentang Kecap:

  1. Kupas kentang, lalu potong sesuai selera. Rendam potongan kentang dalam air agar warnanya tetap bagus dan tidak berubah menjadi kecokelatan.
  2. Iris tipis bawang merah dan bawang putih, kemudian sisihkan.
  3. Buat saus dengan mencampurkan saus tomat, kecap manis, kecap asin, saus tiram, maizena, pala bubuk, merica bubuk, kaldu sapi, dan sedikit air. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  4. Angkat kentang yang sudah direndam, kemudian goreng hingga matang dan teksturnya empuk. Setelah itu tiriskan.
  5. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan daging sapi cincang, lalu masak hingga berubah warna.
  6. Tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris. Tumis bersama daging hingga aromanya harum dan bawang mulai layu.
  7. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata dengan daging.
  8. Tambahkan sedikit air dan masukkan kentang yang sudah digoreng. Aduk perlahan agar bumbu meresap sempurna.
  9. Masak hingga kuah menyusut dan bumbu terlihat mengental.
  10. Setelah matang, matikan api dan pindahkan oseng daging kentang kecap ke dalam wadah saji.

Agar semakin menggugah selera, taburkan bawang goreng dan irisan daun bawang sebelum disajikan.

Oseng daging kentang kecap pun siap dinikmati bersama nasi hangat. Rasanya yang manis, gurih, dan kaya rempah dijamin membuat keluarga ingin tambah lagi.

Selamat mencoba!

Editor: Setyo Adi Nugroho
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