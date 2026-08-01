Daging Empuk dan Kentang Gurih, Resep Oseng Kecap Ini Cocok untuk Menu Harian

Resep Oseng Daging Kentang Kecap yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung menentukan menu masakan untuk keluarga hari ini? Oseng daging kentang kecap bisa menjadi pilihan yang tepat untuk hidangan praktis dengan rasa yang menggugah selera.
Perpaduan daging sapi yang lembut, potongan kentang yang gurih, serta bumbu kecap manis yang meresap hingga ke dalam membuat sajian ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain rasanya yang nikmat, cara membuat oseng daging kentang kecap juga cukup mudah sehingga bisa menjadi pilihan menu sehari-hari.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep oseng daging kentang kecap yang dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Agar semakin menggugah selera, taburkan bawang goreng dan irisan daun bawang sebelum disajikan.
Oseng daging kentang kecap pun siap dinikmati bersama nasi hangat. Rasanya yang manis, gurih, dan kaya rempah dijamin membuat keluarga ingin tambah lagi.
Selamat mencoba!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet