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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.45 WIB

Menu Praktis untuk Keluarga, Ini Resep Oyakodon Lokal dengan Cita Rasa Indonesia

Resep Oyakodon Versi Lokal yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Oyakodon Versi Lokal yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Oyakodon merupakan hidangan Jepang yang memadukan ayam dan telur dengan nasi putih hangat. Sajian sederhana ini dikenal memiliki tekstur lembut serta rasa gurih yang membuatnya cocok disantap kapan saja.

Tidak harus menggunakan bahan khas Jepang yang sulit ditemukan, Anda bisa membuat versi lokalnya menggunakan bumbu yang lebih akrab di dapur Indonesia. Tambahan kecap manis, saus tiram, dan cabai memberikan cita rasa gurih, sedikit manis, sekaligus pedas.

Menu ini dapat menjadi pilihan praktis untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam. Cara memasaknya pun cukup sederhana sehingga cocok dibuat ketika ingin menyajikan makanan rumahan yang lezat tanpa proses panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat oyakodon versi lokal.

Bahan Marinasi Ayam

  • 150 gram paha ayam fillet
  • 1 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 1/8 sendok teh merica
  • 1 iris jeruk nipis

Bahan Oyakodon

  • 2 siung bawang putih
  • 1/4 buah bawang bombai
  • 2 butir telur
  • 3 buah cabai rawit merah
  • 2 sendok teh kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 150 ml air
  • 1 sendok makan minyak
  • 1 batang daun bawang

Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Bawang merah goreng

Cara Membuat

Pertama, potong paha ayam fillet menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah matang. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, merica, dan perasan jeruk nipis. Aduk hingga seluruh bumbu melapisi ayam, lalu diamkan beberapa saat agar rasanya lebih meresap.

Sambil menunggu ayam, iris bawang putih dan daun bawang. Potong bawang bombai dalam ukuran agak besar, kemudian iris cabai rawit sesuai selera. Kocok telur dalam wadah terpisah.

Berikutnya, panaskan minyak di dalam wajan. Tumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum. Masukkan ayam yang telah dimarinasi dan masak menggunakan api besar sebentar agar permukaannya matang.

Setelah itu, tambahkan bawang bombai serta cabai rawit. Aduk dan tumis hingga aromanya semakin harum.

Tuangkan air, kemudian masukkan kecap manis dan saus tiram. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan biarkan kuah mendidih.

Saat kuah mulai mendidih, tuangkan telur yang sudah dikocok. Jangan terlalu lama memasaknya agar telur tetap lembut. Tambahkan irisan daun bawang dan masak sebentar hingga tingkat kematangan telur sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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