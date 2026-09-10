Bikin Ketagihan! Ini Resep Ayam Goreng Tepung Renyah Disajikan dengan Nasi Mentega

Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Ingin menyajikan makanan ala restoran tanpa perlu mengeluarkan biaya besar? Ayam goreng tepung dengan butter rice bisa menjadi pilihan menu yang sederhana, tetapi tetap terasa istimewa.
Potongan paha ayam yang dibalut tepung menghasilkan tekstur garing di bagian luar dengan daging yang tetap lembut dan juicy. Sajian tersebut semakin nikmat ketika disantap bersama nasi yang dimasak dengan butter, kaldu jamur, dan parsley.
Menu ini cocok dihidangkan sebagai makan siang maupun makan malam. Tak hanya itu, ayam goreng tepung dan butter rice juga dapat menjadi pilihan hidangan untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga.
Cara membuatnya pun relatif mudah dan bahan yang diperlukan tidak sulit ditemukan. Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep berikut dapat menjadi panduan.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam goreng tepung dengan butter rice.
Masukkan paha ayam ke dalam wadah, kemudian beri kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.
Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap dengan lebih baik.
Setelah proses marinasi selesai, balurkan ayam ke dalam tepung bumbu crispy hingga seluruh bagiannya tertutup.
Celupkan ayam sebentar ke dalam air, kemudian angkat dan balurkan kembali menggunakan tepung kering. Tahapan ini akan membantu menghasilkan lapisan tepung yang lebih renyah.
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup di dalam penggorengan. Setelah minyak panas, masukkan ayam dan goreng hingga matang serta berubah menjadi cokelat keemasan.
Angkat ayam setelah matang, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
Siapkan nasi putih yang sudah matang dalam sebuah wadah.
Tambahkan butter, kaldu jamur, dan parsley ke dalam nasi.
Aduk seluruh bahan sampai butter tercampur rata dan nasi menjadi lebih gurih serta harum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022