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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.24 WIB

Bikin Ketagihan! Ini Resep Ayam Goreng Tepung Renyah Disajikan dengan Nasi Mentega

Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Ingin menyajikan makanan ala restoran tanpa perlu mengeluarkan biaya besar? Ayam goreng tepung dengan butter rice bisa menjadi pilihan menu yang sederhana, tetapi tetap terasa istimewa.

Potongan paha ayam yang dibalut tepung menghasilkan tekstur garing di bagian luar dengan daging yang tetap lembut dan juicy. Sajian tersebut semakin nikmat ketika disantap bersama nasi yang dimasak dengan butter, kaldu jamur, dan parsley.

Menu ini cocok dihidangkan sebagai makan siang maupun makan malam. Tak hanya itu, ayam goreng tepung dan butter rice juga dapat menjadi pilihan hidangan untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga.

Cara membuatnya pun relatif mudah dan bahan yang diperlukan tidak sulit ditemukan. Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep berikut dapat menjadi panduan.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam goreng tepung dengan butter rice.

Bahan Ayam Goreng Tepung

  • 800 gram paha ayam
  • 200 gram tepung bumbu crispy
  • 3 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng

Bahan Butter Rice

  • 1 kilogram nasi putih
  • 2 sendok makan butter
  • Sejumput kaldu jamur
  • 10 gram parsley

Cara Membuat Ayam Goreng Tepung

  1. Masukkan paha ayam ke dalam wadah, kemudian beri kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

  • Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap dengan lebih baik.

  • Setelah proses marinasi selesai, balurkan ayam ke dalam tepung bumbu crispy hingga seluruh bagiannya tertutup.

  • Celupkan ayam sebentar ke dalam air, kemudian angkat dan balurkan kembali menggunakan tepung kering. Tahapan ini akan membantu menghasilkan lapisan tepung yang lebih renyah.

  • Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup di dalam penggorengan. Setelah minyak panas, masukkan ayam dan goreng hingga matang serta berubah menjadi cokelat keemasan.

  • Angkat ayam setelah matang, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

    • Cara Membuat Butter Rice

    1. Siapkan nasi putih yang sudah matang dalam sebuah wadah.

  • Tambahkan butter, kaldu jamur, dan parsley ke dalam nasi.

  • Aduk seluruh bahan sampai butter tercampur rata dan nasi menjadi lebih gurih serta harum.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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