Resep Brownies Pistachio Kunafa, Fudgy dengan Topping Kriuk

JawaPos.com - Brownies menjadi salah satu dessert yang mudah dikreasikan dengan berbagai macam isian dan topping. Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah brownies pistachio kunafa, perpaduan antara brownies cokelat yang fudgy dengan kunafa renyah dan rasa pistachio yang creamy.

Dikutip dari Instagram @martinpraja, brownies ini menawarkan kombinasi tekstur dan rasa yang cukup lengkap dalam satu gigitan. Cokelat memberikan rasa yang pekat, sementara kunafa menghadirkan sensasi kriuk dan pistachio memberikan rasa nutty yang khas.

Berbeda dari brownies cokelat biasa, resep ini menggunakan brown butter yang membuat aroma dan rasa brownies semakin kaya. Adonan brownies juga dibuat dari campuran dark chocolate dan cocoa powder sehingga menghasilkan rasa cokelat yang lebih intens.

Bagian yang tidak kalah menarik adalah filling kunafa pistachio. Kataifi terlebih dahulu ditumis menggunakan butter hingga kecokelatan, kemudian dicampur dengan white chocolate dan pistachio paste. Hasilnya menjadi isian yang renyah sekaligus creamy ketika dipadukan dengan brownies.

Resep brownies pistachio kunafa ini juga cocok disajikan sebagai dessert untuk acara spesial. Potongannya bisa dibuat kecil-kecil sehingga perpaduan brownies, kunafa, dan pistachio dapat terasa dalam setiap potongan.

Bahan:

Bahan brownies:

300 gram dark chocolate

180 gram brown butter

4 butir telur

150 gram palm sugar

120 gram gula pasir

200 gram tepung terigu

70 gram cokelat bubuk

Sejumput garam

Bahan filling kunafa pistachio:

150 gram kataifi

50 gram butter

150 gram white chocolate

150 gram pistachio paste

Cara Pembuatan:

1. Siapkan kataifi, kemudian tumis bersama 50 gram butter hingga berwarna kecokelatan atau browning. Setelah matang, sisihkan terlebih dahulu.

2. Lelehkan white chocolate, kemudian campurkan dengan pistachio paste. Aduk hingga kedua bahan tercampur rata.

3. Masukkan kataifi yang sudah ditumis ke dalam campuran white chocolate dan pistachio. Aduk hingga seluruh bagian kataifi terlapisi, kemudian sisihkan sebagai filling.

4. Untuk membuat adonan brownies, lelehkan 180 gram brown butter hingga kembali cair dan beraroma harum. Masukkan dark chocolate, lalu aduk hingga cokelat meleleh dan tercampur rata dengan butter.

5. Dalam wadah terpisah, kocok telur, palm sugar, dan gula pasir hingga gula mulai larut dan adonan tercampur rata.

6. Tuangkan campuran dark chocolate dan brown butter ke dalam adonan telur. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu.

7. Masukkan tepung terigu dan cokelat bubuk. Aduk sebentar hingga tercampur rata dan jangan terlalu lama mengaduk adonan agar tekstur brownies tetap fudgy.

8. Siapkan loyang yang sudah dilapisi baking paper. Tuangkan setengah adonan brownies ke dalam loyang dan ratakan.

9. Tambahkan filling kunafa pistachio di atas adonan brownies. Tutup kembali dengan sisa adonan brownies hingga filling tertutup.

10. Taburkan sedikit garam di bagian atas adonan brownies.

11. Panggang dalam oven dengan suhu 180°C selama sekitar 40 menit atau hingga brownies matang.

12. Setelah matang, keluarkan brownies dari oven dan biarkan hingga cukup dingin sebelum dipotong.

13. Potong brownies sesuai selera dan sajikan.

Brownies pistachio kunafa ini cocok untuk pencinta dessert dengan perpaduan tekstur yang berbeda. Bagian brownies terasa fudgy dan cokelat, sementara filling kunafa memberikan sensasi renyah dengan rasa pistachio yang creamy dan nutty.

Kreasi ini juga bisa menjadi pilihan kalau ingin membuat brownies yang sedikit berbeda dari versi klasik. Dengan kombinasi dark chocolate, white chocolate, kataifi, dan pistachio paste, hasil akhirnya terasa lebih spesial dan cocok dijadikan dessert untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman.