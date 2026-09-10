Resep Tahu Goreng Sambal Kecap, Cemilan Simpel untuk Orang Mager

JawaPos.com - Sedang ingin ngemil tetapi tidak mau membuat makanan yang terlalu ribet? Tahu goreng bisa menjadi pilihan yang praktis karena bahan utamanya mudah ditemukan dan dapat diolah dengan bumbu sederhana. Supaya rasanya tidak terlalu biasa, tahu bisa diberi campuran tepung berbumbu dan disajikan bersama sambal kecap.

Resep tahu goreng ini dibagikan oleh akun Instagram @rikasafitrilbs sebagai salah satu ide “cemilan orang mager yang enak”. Tidak membutuhkan banyak bahan, tahu dibumbui dengan garam, lada, penyedap, bawang putih bubuk, dan cabai bubuk sebelum dicampur dengan tepung terigu serta tepung maizena.

Kombinasi kedua jenis tepung tersebut membuat tahu memiliki lapisan luar yang lebih menarik setelah dimasak. Sementara itu, sambal kecap menjadi pelengkap yang memberikan perpaduan rasa pedas, manis, asam, dan gurih.

Menariknya, sambal kecap dalam resep ini juga menggunakan bawang merah, bawang putih, gula, serta larutan air asam jawa. Tambahan air jeruk nipis atau cuka membuat rasanya semakin segar sehingga cocok dipadukan dengan tahu goreng yang gurih.

Bahan:

Tahu secukupnya

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt penyedap

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt cabai bubuk

Daun bawang secukupnya

3 sdm tepung terigu

3 sdm tepung maizena

Minyak untuk menggoreng



Bahan Sambal Kecap:

Cabai secukupnya

2 siung bawang merah

1 siung bawang putih

Kecap manis secukupnya

Gula merah atau gula pasir secukupnya

Sejumput garam

Larutan air asam jawa secukupnya

Air jeruk nipis atau cuka secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong tahu menjadi beberapa bagian sesuai selera. Siapkan dalam wadah.

2. Tambahkan garam, lada bubuk, penyedap, bawang putih bubuk, cabai bubuk, dan daun bawang.

3. Masukkan tepung terigu dan tepung maizena, kemudian aduk hingga tahu terbalut bumbu dan tepung secara merata.

4. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng tahu hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.

5. Setelah matang, angkat tahu dan tiriskan dari minyak.

6. Untuk membuat sambal kecap, iris atau cincang cabai, bawang merah, dan bawang putih.

7. Campurkan bahan tersebut dengan kecap manis, gula merah atau gula pasir, serta sejumput garam.

8. Tambahkan larutan air asam jawa dan air jeruk nipis atau cuka. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

9. Koreksi rasa sambal kecap sesuai selera.

10. Sajikan tahu goreng bersama sambal kecap sebagai cocolan.

Tahu goreng sambal kecap ini cocok dijadikan pilihan ketika ingin membuat camilan sederhana tanpa harus menyiapkan banyak bahan. Tekstur tahu yang gurih berpadu dengan sambal kecap yang pedas, manis, dan sedikit asam sehingga rasanya lebih kaya.

Dikutip dari Instagram @rikasafitrilbs, resep ini juga bisa menjadi ide camilan praktis untuk menemani waktu santai di rumah. Bahannya sederhana dan cara membuatnya mudah, jadi cocok banget untuk dicoba ketika sedang mager tetapi tetap ingin ngemil enak.