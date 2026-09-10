Resep Tumis Poleng Bawang Putih, Simpel dan Gurih

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sayur yang praktis untuk melengkapi makan sehari-hari, tumis poleng bawang putih bisa menjadi pilihan. Hidangan ini menggunakan poleng atau bayam Jepang sebagai bahan utama yang dimasak dengan bawang putih dan beberapa bumbu sederhana.

Resep tumis poleng bawang putih ini dibagikan oleh akun Instagram @adekoerniawan_s. Meskipun bahan yang digunakan cukup sederhana, perpaduan bawang putih, kaldu jamur, sedikit gula, dan minyak wijen membuat rasa sayurnya tetap gurih dan aromanya semakin harum.

Poleng atau bayam Jepang juga tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Sayuran cukup ditumis bersama bawang putih dan bumbu hingga matang. Karena itu, menu ini cocok dibuat ketika membutuhkan lauk pendamping yang cepat tanpa harus menyiapkan banyak bahan.

Selain praktis, tumis poleng juga bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan olahan sayuran yang itu-itu saja. Rasa gurih dari bumbu berpadu dengan aroma bawang putih dan sedikit wangi minyak wijen yang membuat sajian sederhana ini terasa lebih nikmat.

Bahan:

200 gram poleng atau bayam Jepang

Sedikit minyak

3 siung bawang putih, cincang

1 sdt kaldu jamur

Sejumput garam

Sejumput gula pasir

1/2 sdt minyak wijen

Cara Pembuatan:

1. Cuci bersih poleng atau bayam Jepang, kemudian tiriskan hingga tidak terlalu banyak air yang tersisa.

2. Panaskan sedikit minyak di wajan.

3. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum.

4. Masukkan poleng dan aduk bersama bawang putih hingga mulai layu.

5. Tambahkan kaldu jamur, sejumput garam, dan sejumput gula pasir. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

6. Masak sebentar hingga poleng matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

7. Tambahkan minyak wijen, kemudian aduk kembali hingga rata.

8. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Tumis poleng bawang putih cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih. Tekstur sayur yang masih terasa segar berpadu dengan bawang putih yang harum dan bumbu gurih, sehingga sederhana bukan berarti rasanya membosankan.

Dikutip dari Instagram @adekoerniawan_s, resep ini bisa menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang mudah dibuat kapan saja. Dengan bahan yang sedikit dan waktu memasak yang singkat, tumis poleng bisa menjadi solusi untuk menambahkan sayuran ke dalam menu makan sehari-hari.