Resep Bola Daging Balado, Perpaduan Daging Empuk dan Sambal Pedas yang Menggoda

Resep Balado Bola Daging yang Enak dan Bikin Nambah Nasi
JawaPos.com – Bingung mengolah daging cincang menjadi hidangan yang berbeda dari biasanya? Bola daging balado bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan bersama keluarga.
Daging sapi cincang dibentuk menjadi bola-bola kecil, kemudian dimasak bersama sambal balado yang kaya rempah. Perpaduan rasa gurih dari daging dan sensasi pedas dari cabai membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Tak hanya bola daging, resep ini juga menggunakan kentang sehingga sajian menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan. Bumbu baladonya dibuat dari perpaduan bawang, cabai, tomat, kemiri, serta sejumlah rempah aromatik.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat balado bola daging yang bisa dicoba di rumah.
Pertama, siapkan roti tawar lalu sobek menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam mangkuk dan tuangkan air. Aduk hingga roti menjadi lembut.
Setelah itu, masukkan daging sapi cincang, telur, bawang merah goreng, garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, lada putih, serta gula pasir. Campurkan seluruh bahan hingga adonan terasa menyatu dan sedikit lengket.
Selanjutnya, potong kentang sesuai selera. Goreng kentang selama kurang lebih tiga menit hingga bagian luarnya mulai matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Ambil adonan daging menggunakan sendok, lalu bentuk menjadi bulatan. Jika ingin lebih praktis, adonan juga dapat dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kemudian disemprotkan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.
Gulingkan bola-bola daging ke dalam tepung terigu hingga seluruh permukaannya terlapisi tipis. Goreng sampai matang, lalu angkat dan tiriskan.
Untuk membuat bumbu balado, masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah tanjung, terasi, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan. Tambahkan tomat, kemudian blender kembali hingga bumbu tercampur rata.
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Jawa Pos
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