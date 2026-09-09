Resep Bola Daging Balado, Perpaduan Daging Empuk dan Sambal Pedas yang Menggoda

JawaPos.com – Bingung mengolah daging cincang menjadi hidangan yang berbeda dari biasanya? Bola daging balado bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan bersama keluarga.

Daging sapi cincang dibentuk menjadi bola-bola kecil, kemudian dimasak bersama sambal balado yang kaya rempah. Perpaduan rasa gurih dari daging dan sensasi pedas dari cabai membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Tak hanya bola daging, resep ini juga menggunakan kentang sehingga sajian menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan. Bumbu baladonya dibuat dari perpaduan bawang, cabai, tomat, kemiri, serta sejumlah rempah aromatik.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat balado bola daging yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Bola Daging 500 gram daging sapi cincang

2 lembar roti tawar

100 ml air

1 butir telur

2 sendok makan bawang merah goreng

1 sendok teh bawang putih bubuk

1 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh garam

1/2 sendok makan gula pasir

1/4 sendok teh lada putih Bahan Bumbu Halus 1 sendok teh terasi

120 ml minyak

6 siung bawang putih, potong

7 siung bawang merah, potong

5 butir kemiri, memarkan

1 buah tomat merah, potong

140 gram cabai merah tanjung, potong Bahan Pelengkap 10 siung bawang merah, iris

15 buah cabai rawit merah

1 batang serai, memarkan

4 lembar daun jeruk

3 lembar daun salam

400 gram kentang

100 ml air

1 1/2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap

1/4 sendok teh lada putih

1 sendok makan gula pasir

Tepung terigu secukupnya untuk melapisi bola daging Cara Membuat Balado Bola Daging Pertama, siapkan roti tawar lalu sobek menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam mangkuk dan tuangkan air. Aduk hingga roti menjadi lembut.

Setelah itu, masukkan daging sapi cincang, telur, bawang merah goreng, garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, lada putih, serta gula pasir. Campurkan seluruh bahan hingga adonan terasa menyatu dan sedikit lengket.

Selanjutnya, potong kentang sesuai selera. Goreng kentang selama kurang lebih tiga menit hingga bagian luarnya mulai matang, kemudian angkat dan tiriskan.

Ambil adonan daging menggunakan sendok, lalu bentuk menjadi bulatan. Jika ingin lebih praktis, adonan juga dapat dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kemudian disemprotkan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.

Gulingkan bola-bola daging ke dalam tepung terigu hingga seluruh permukaannya terlapisi tipis. Goreng sampai matang, lalu angkat dan tiriskan.