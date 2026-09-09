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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 22.34 WIB

Pedas Gurihnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo untuk Lauk di Rumah

Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana yang bisa membuat makan di rumah terasa lebih istimewa? Oseng kikil tahu cabe ijo bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan kikil yang kenyal dengan tahu lembut serta irisan cabai hijau yang memberikan sensasi pedas dan aroma khas. Perpaduan bumbu gurih dan manis membuatnya semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya menggugah selera, cara membuat oseng kikil tahu cabe ijo juga cukup praktis. Bahan-bahannya mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep oseng kikil tahu cabe ijo yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 250 gram kikil yang sudah direbus
  • 5 buah tahu, potong kotak lalu goreng
  • 10 siung bawang merah, iris
  • 6 siung bawang putih, iris
  • 5 buah cabai rawit merah, iris
  • 5 buah cabai rawit hijau
  • 100 gram cabai hijau besar, iris
  • 3–5 sendok makan kecap manis
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Kaldu bubuk sapi secukupnya
  • Air secukupnya
  • Minyak untuk menumis

Cara Membuat

  • Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Tumis hingga bumbu harum dan matang.
  • Setelah bumbu matang, masukkan kikil yang telah direbus. Aduk dan tumis hingga bumbu tercampur rata.
  • Tuangkan sedikit air, kemudian tambahkan kecap manis, garam, penyedap rasa, serta kaldu bubuk sapi. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur.
  • Tutup wajan dan masak beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam kikil. Sesekali aduk supaya bumbu tidak menempel di dasar wajan.
  • Masukkan tahu yang sudah digoreng bersama irisan cabai hijau besar. Aduk perlahan agar tahu tidak mudah hancur.
  • Masak kembali sampai cabai layu dan bumbu meresap sempurna. Koreksi rasa sesuai selera.
  • Jika sudah matang, matikan kompor dan pindahkan oseng kikil tahu cabe ijo ke dalam piring saji.
  • Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Tekstur kikil yang kenyal, tahu yang lembut, serta rasa pedas gurih dari cabai hijau membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi teman makan sehari-hari.

Dengan proses pembuatan yang tidak rumit dan bahan yang relatif mudah didapat, oseng kikil tahu cabe ijo bisa menjadi pilihan lauk rumahan saat ingin menyajikan makanan yang praktis tetapi tetap menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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