Pedas Gurihnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo untuk Lauk di Rumah

Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana yang bisa membuat makan di rumah terasa lebih istimewa? Oseng kikil tahu cabe ijo bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Hidangan ini memadukan kikil yang kenyal dengan tahu lembut serta irisan cabai hijau yang memberikan sensasi pedas dan aroma khas. Perpaduan bumbu gurih dan manis membuatnya semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya menggugah selera, cara membuat oseng kikil tahu cabe ijo juga cukup praktis. Bahan-bahannya mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep oseng kikil tahu cabe ijo yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Tekstur kikil yang kenyal, tahu yang lembut, serta rasa pedas gurih dari cabai hijau membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi teman makan sehari-hari.
Dengan proses pembuatan yang tidak rumit dan bahan yang relatif mudah didapat, oseng kikil tahu cabe ijo bisa menjadi pilihan lauk rumahan saat ingin menyajikan makanan yang praktis tetapi tetap menggugah selera.
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Jawa Pos
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