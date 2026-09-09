Resep Telur Petis Rumahan, Lauk Sederhana dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur

Resep Telur Petis Khas Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah. (freepik.com)
JawaPos.com – Telur petis menjadi salah satu hidangan rumahan yang menawarkan cita rasa khas Jawa Timur. Perpaduan telur rebus dengan bumbu petis menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Meski menggunakan bahan yang sederhana, hidangan ini memiliki aroma rempah yang kuat dan rasa petis udang yang khas. Telur yang dimasak bersama bumbu juga membuat rasanya semakin meresap.
Telur petis bisa menjadi pilihan lauk untuk menu sehari-hari maupun hidangan saat makan bersama keluarga. Proses membuatnya pun cukup mudah karena sebagian besar bahan dapat ditemukan di dapur.
Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep telur petis khas Jawa Timur yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Telur petis khas Jawa Timur siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa gurih dari petis, aroma rempah, serta sensasi pedas dari cabai rawit membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi lauk andalan di meja makan.
Untuk hasil yang lebih nikmat, telur dapat dibiarkan beberapa saat setelah matang agar bumbu semakin meresap sebelum disajikan.
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Jawa Pos
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