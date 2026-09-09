Resep Telur Petis Rumahan, Lauk Sederhana dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur

JawaPos.com – Telur petis menjadi salah satu hidangan rumahan yang menawarkan cita rasa khas Jawa Timur. Perpaduan telur rebus dengan bumbu petis menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Meski menggunakan bahan yang sederhana, hidangan ini memiliki aroma rempah yang kuat dan rasa petis udang yang khas. Telur yang dimasak bersama bumbu juga membuat rasanya semakin meresap.

Telur petis bisa menjadi pilihan lauk untuk menu sehari-hari maupun hidangan saat makan bersama keluarga. Proses membuatnya pun cukup mudah karena sebagian besar bahan dapat ditemukan di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep telur petis khas Jawa Timur yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Telur Petis 20 butir telur ayam rebus, untuk sekitar 20 porsi

1 liter air

2 batang serai

3 buah temu kunci

5 lembar daun jeruk purut

100 gram petis udang premium

15 buah cabai rawit utuh

2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

5 batang daun bawang Bahan Bumbu Halus 125 gram bawang merah

65 gram bawang putih

1 buah kunyit

10 gram jahe

Air secukupnya untuk membantu proses menghaluskan Cara Membuat Telur Petis Pertama, buat bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan sedikit air ke dalam chopper. Haluskan seluruh bahan hingga lembut, kemudian sisihkan.

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, lalu tumis hingga harum dan matang.

Tambahkan garam, kemudian masukkan serai yang sudah dimemarkan, temu kunci yang telah digeprek, serta daun jeruk yang tulangnya sudah dibuang.

Masukkan gula pasir dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan aromanya semakin harum.

Setelah bumbu matang, tuangkan 1 liter air secara perlahan. Aduk kembali hingga bumbu larut dan tercampur dengan kuah.

Masukkan cabai rawit utuh, kemudian masak sampai kuah mendidih.

Setelah mendidih, tambahkan petis udang dan aduk sampai benar-benar menyatu dengan kuah.

Masukkan telur ayam yang sebelumnya sudah direbus. Aduk perlahan agar telur tidak hancur.

Masak dengan api sedang hingga kuah mulai menyusut dan bumbu meresap ke dalam telur.

Tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk sebentar hingga daun bawang layu.

Setelah bumbu mengental dan aromanya semakin harum, matikan api.

Pindahkan telur petis ke dalam wadah saji. Telur petis khas Jawa Timur siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa gurih dari petis, aroma rempah, serta sensasi pedas dari cabai rawit membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi lauk andalan di meja makan.