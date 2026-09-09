Resep Zucchini Cake Gurih dengan Smoked Salmon, Alternatif Kue Ulang Tahun Tanpa Manis

JawaPos.com - Kue ulang tahun biasanya identik dengan sponge cake, buttercream, cokelat, atau berbagai dessert dengan rasa manis. Namun, bagaimana kalau yang ulang tahun justru tidak terlalu suka makanan manis? Zucchini cake gurih dengan smoked salmon bisa menjadi alternatif yang menarik untuk dicoba.

Alih-alih menggunakan adonan kue pada umumnya, hidangan ini dibuat dari zucchini yang diparut kemudian diolah menjadi omelette tipis. Setiap lapisannya diberi cream cheese dan smoked salmon sehingga tampilannya menyerupai kue, tetapi memiliki cita rasa gurih dan creamy.

Resep zucchini cake ini dibagikan oleh akun Instagram @mellyciputra. Dalam unggahannya, resep tersebut dibuat untuk sang suami yang tidak menginginkan kue ulang tahun manis. Hasilnya pun bisa menjadi ide hidangan spesial untuk perayaan ulang tahun dengan konsep yang berbeda.

Selain zucchini dan smoked salmon, hidangan ini menggunakan cream cheese, sour cream, dan fresh dill sebagai pelengkap. Kombinasi tersebut memberikan rasa gurih dan creamy yang cocok dipadukan dengan zucchini yang dimasak tipis-tipis.

Bahan:

3 kg zucchini

300 g smoked salmon

4 butir telur ayam

150 g tepung terigu atau campuran tepung beras dan tapioka dengan perbandingan 2:1

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Vegetable oil secukupnya

500 g cream cheese

150 g sour cream

Fresh dill secukupnya

100 g daun bawang

Cara Pembuatan:

1. Cuci zucchini hingga bersih, kemudian parut kasar.

2. Tambahkan 1 sdm garam ke dalam zucchini yang sudah diparut. Aduk menggunakan tangan agar air dari zucchini keluar.

3. Peras zucchini hingga benar-benar kering. Jika tersedia, gunakan kain tahu agar proses memeras lebih mudah dan airnya bisa keluar maksimal.

4. Masukkan tepung, garam, lada, dan telur ke dalam zucchini yang sudah diperas. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Panaskan sedikit vegetable oil di atas wajan. Ambil adonan zucchini, kemudian masak tipis-tipis seperti omelette selama sekitar 2-3 menit di setiap sisi. Lakukan hingga seluruh adonan habis.

6. Untuk membuat cream, campurkan cream cheese, sour cream, garam, dan fresh dill. Aduk hingga teksturnya tercampur merata.

7. Siapkan zucchini omelette yang sudah matang. Susun berlapis dengan urutan zucchini omelette, cream, lalu smoked salmon. Ulangi hingga seluruh bahan tersusun.

8. Cetak menggunakan ring kue agar bentuknya lebih rapi, kemudian simpan di dalam kulkas selama beberapa jam agar lapisan lebih set.

9. Setelah cukup dingin, keluarkan dari cetakan dan hias bagian atasnya dengan topping sesuai selera sebelum disajikan.

Zucchini cake gurih ini menawarkan cara berbeda untuk menikmati zucchini sekaligus menjadi alternatif kue ulang tahun yang tidak didominasi rasa manis. Lapisan zucchini omelette yang lembut berpadu dengan cream cheese yang creamy dan smoked salmon yang gurih.

Dikutip dari Instagram @mellyciputra, resep ini cocok menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin membuat hidangan ulang tahun dengan konsep berbeda. Tidak hanya untuk perayaan, zucchini cake juga bisa disajikan sebagai hidangan spesial ketika berkumpul bersama keluarga atau teman.