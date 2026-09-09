Resep Kol Panggang Miso Keju, Olahan Kol Sederhana yang Bikin Nagih

Potret kol panggang misp keju yang mudah dibuat di teflon. (instagram.com/@marukome_indonesia)
JawaPos.com - Punya sisa kol di rumah dan bingung mau diolah menjadi apa? Daripada hanya ditumis seperti biasa, kol bisa dibuat menjadi hidangan sederhana dengan rasa yang lebih unik. Salah satunya adalah kol panggang miso keju yang dimasak menggunakan teflon.
Resep kol panggang miso keju ini memadukan rasa manis alami dari kol dengan bumbu miso yang gurih dan mayones yang creamy. Setelah dimasak, bagian atasnya diberi keju mozzarella yang dibiarkan meleleh sehingga menghasilkan perpaduan rasa dan tekstur yang semakin menarik.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @marukome_indonesia. Dalam unggahannya, kol panggang miso keju disebut cocok dijadikan lauk pendamping maupun teman santai saat menikmati minuman favorit.
Menariknya, cara membuat hidangan ini cukup sederhana dan tidak membutuhkan waktu memasak yang lama. Kol cukup dipotong dengan bagian pangkal tetap menempel, kemudian diolesi campuran miso dan mayones sebelum dimasak di atas teflon.
Bahan:
1/8 buah kol
20-30 gram keju mozzarella atau keju parut untuk pizza
1 sdt minyak zaitun
1½ sdm miso
1½ sdt mayones
Cara Pembuatan:
1. Potong kol menjadi beberapa bagian berbentuk irisan. Pastikan bagian pangkalnya tetap menempel agar potongan kol tidak mudah terlepas.
2. Campurkan miso dan mayones dalam wadah kecil hingga tercampur rata.
3. Oleskan campuran miso dan mayones secara merata pada permukaan kol.
4. Panaskan minyak zaitun di atas teflon menggunakan api sedang.
5. Susun potongan kol di atas teflon, kemudian tutup dan masak selama sekitar 2 menit.
6. Buka tutup teflon, lalu taburkan keju mozzarella atau keju parut di atas permukaan kol.
7. Tutup kembali teflon dan masak hingga keju meleleh.
8. Setelah keju meleleh, angkat dan sajikan kol panggang miso keju selagi hangat.
Kol panggang miso keju bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati sayuran dengan cara yang berbeda. Rasa kol yang cenderung manis setelah dimasak berpadu dengan miso yang gurih, mayones yang creamy, dan keju yang meleleh di bagian atas.
Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang praktis, resep ini juga cocok untuk menghabiskan stok kol di rumah. Dikutip dari Instagram @marukome_indonesia, kol panggang miso keju dapat disajikan sebagai lauk pendamping ataupun camilan untuk menemani waktu santai.
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