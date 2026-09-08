Praktis untuk Pagi Hari, Ini Resep Korean Tortilla Egg Sandwich yang Lezat

JawaPos.com – Mencari menu sarapan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan? Korean tortilla egg sandwich bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicoba.

Hidangan ini memadukan kulit tortilla dengan telur, sayuran, dan keju. Ketika dimasak, tortilla menghasilkan tekstur yang lebih renyah sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih.

Selain cocok untuk sarapan, sajian ini juga dapat menjadi pilihan ketika membutuhkan makanan cepat yang bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep Korean tortilla egg sandwich yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan 1 lembar kulit tortilla

2 butir telur

½ buah wortel

1 lembar kol

1 batang daun bawang

½ sendok teh kaldu ayam bubuk

¼ sendok teh garam

⅛ sendok teh merica Bahan Pelengkap 1 sendok teh gula pasir

2 lembar keju slice, opsional

Saus tomat secukupnya

Mayones secukupnya, opsional

Mentega secukupnya Cara Membuat Mulailah dengan menyiapkan sayuran. Iris tipis kol, wortel, dan daun bawang, kemudian masukkan semuanya ke dalam mangkuk.

Pecahkan telur ke dalam mangkuk yang sama. Tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, dan merica. Kocok hingga telur dan seluruh bahan tercampur rata.

Selanjutnya, panaskan wajan dan beri sedikit mentega. Tuangkan campuran telur beserta sayuran, lalu ratakan hingga memenuhi permukaan wajan.

Letakkan kulit tortilla di atas adonan telur. Tekan perlahan agar tortilla menempel dengan bagian telur.

Setelah bagian bawah mulai matang, oleskan sedikit mentega pada permukaan tortilla, kemudian balik seluruhnya sehingga tortilla berada di bagian bawah.