Resep Spicy Chicken Wings ala Rumahan, Bumbunya Meresap dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Spicy chicken wings bisa menjadi pilihan camilan yang pas untuk menemani waktu santai. Hidangan berbahan dasar sayap ayam ini cocok disajikan ketika berkumpul bersama keluarga maupun sebagai menu spesial saat akhir pekan.
Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas membuat chicken wings memiliki cita rasa yang sulit ditolak. Bumbunya yang kaya rempah juga membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.
Tidak harus pergi ke restoran untuk menikmati spicy chicken wings. Menu tersebut dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana dan mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep spicy chicken wings yang dapat dicoba di rumah.
Siapkan ayam dan bumbu. Masukkan sayap ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan air perasan jeruk nipis, bawang putih halus, merica, kaldu ayam bubuk, dan gula palem.
Tuangkan saus tiram, kecap manis, saus sambal, serta saus BBQ. Tambahkan gochugaru atau paprika bubuk dan tepung maizena.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur merata dan seluruh bagian sayap ayam terlapisi bumbu.
Setelah itu, tutup wadah dan simpan ayam di dalam kulkas. Diamkan selama semalaman agar bumbu lebih meresap ke dalam daging.
Keesokan harinya, keluarkan ayam dari kulkas. Susun sayap ayam di dalam kukusan, kemudian kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15–20 menit.
Setelah dikukus, angkat ayam dan biarkan hingga dingin. Tahap ini membantu ayam lebih mudah ditangani sebelum digoreng.
Siapkan penggorengan dan tuangkan minyak secukupnya. Panaskan minyak, lalu goreng sayap ayam hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.
Setelah matang, angkat chicken wings dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
Pindahkan ke piring atau wadah saji. Spicy chicken wings siap dinikmati selagi hangat.
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Jawa Pos
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