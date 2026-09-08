Resep Kebab Ayam Gurih dan Praktis, Sekali Bikin Bisa Disimpan untuk Bekal

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kebab ayam bisa menjadi pilihan menu yang praktis untuk berbagai kesempatan. Selain mudah disantap, makanan ini juga cocok dibawa sebagai bekal sekolah, bekerja, piknik, maupun perjalanan.

Tidak harus selalu membeli di luar, kebab ayam juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Menariknya, kebab yang sudah dirakit dapat disimpan di freezer sehingga bisa menjadi persediaan makanan untuk beberapa waktu.

Perpaduan ayam berbumbu gurih, bawang bombai, sayuran, saus, dan keju membuat kebab terasa semakin nikmat. Saat ingin disantap, kebab cukup dipanggang kembali hingga hangat dan kulitnya berwarna kecokelatan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep kebab ayam yang praktis dibuat di rumah dan dapat dijadikan stok frozen.

Bahan Marinasi Ayam 500 gram paha ayam filet

1 sdt air perasan jeruk nipis

2 sdm plain yogurt

2 sdt bubuk kari

1 sdt oregano kering

¼ sdt bubuk pala, opsional

1 sdt bubuk paprika, opsional

3 siung bawang putih

½ sdm jahe

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt garam

1 sdt gula pasir Bahan Lain 1 sdm mentega

1 sdm minyak

1–2 buah bawang bombai

⅛ sdt garam

⅛ sdt merica Pelengkap Mayones

Saus sambal, opsional

Saus tomat

Keju mozzarella parut

Kulit kebab

Iceberg lettuce

Tomat ceri Cara Membuat Kebab Ayam Marinasi ayam terlebih dahulu. Parut bawang putih dan jahe, kemudian campurkan dengan air jeruk nipis, yogurt, oregano, bubuk kari, paprika, pala, kaldu ayam, garam, dan gula. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Diamkan ayam yang sudah dibumbui selama sekitar 10–15 menit agar bumbu lebih meresap.

Sambil menunggu ayam, potong bawang bombai dalam ukuran cukup besar. Panaskan minyak bersama mentega, kemudian masukkan bawang bombai, garam, dan merica.

Tumis bawang hingga harum dan warnanya berubah menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

Masak ayam yang sudah dimarinasi hingga benar-benar matang. Setelah itu, potong ayam menjadi beberapa bagian sesuai selera dan masukkan kembali ke wajan.

Tambahkan bawang bombai yang sudah ditumis. Masak menggunakan api besar agar bumbu semakin meresap ke dalam ayam. Jika tersedia, permukaan ayam dapat diberi efek sedikit gosong menggunakan torch untuk menghasilkan aroma panggang.

Setelah selesai dimasak, angkat ayam dan biarkan hingga suhunya turun sebelum digunakan sebagai isian kebab.

Siapkan kulit kebab. Letakkan campuran ayam dan bawang bombai, kemudian tambahkan mozzarella parut, mayones, saus sambal, dan saus tomat.