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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 20.57 WIB

Menu Rumahan Antiribet, Resep Oseng Pepaya Muda Pedas yang Cocok untuk Keluarga

Resep Oseng Pepaya Muda yang Praktis - Image

Resep Oseng Pepaya Muda yang Praktis

JawaPos.com – Bingung mencari menu rumahan yang sederhana, murah, tetapi tetap menggugah selera? Oseng pepaya muda pedas bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Pepaya muda yang diolah dengan aneka bumbu menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Teksturnya yang khas juga membuat hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Selain mudah dibuat, pepaya muda dapat menjadi salah satu pilihan untuk menambah asupan sayuran dan serat dalam menu sehari-hari. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan menu praktis di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat oseng pepaya muda pedas yang sederhana dan menggugah selera.

Bahan-bahan

  • 3 buah pepaya muda
  • 10 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih
  • 3 buah cabai keriting
  • 10 buah cabai rawit merah
  • 10 buah cabai rawit hijau
  • 1 ruas lengkuas
  • Kecap manis secukupnya
  • Saus tiram secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menumis

Cara Membuat

  1. Bersihkan pepaya muda dengan mencucinya hingga benar-benar bersih. Setelah itu, tiriskan.

  • Potong tipis pepaya muda atau serut menggunakan alat yang tersedia. Masukkan ke dalam wadah dan sisihkan.

  • Iris bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, serta cabai rawit hijau. Sementara itu, memarkan lengkuas.

  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan lengkuas.

  • Tumis seluruh bumbu hingga layu dan mengeluarkan aroma harum.

  • Masukkan pepaya muda yang telah diserut. Aduk hingga pepaya tercampur rata dengan bumbu.

  • Masak sampai pepaya mulai layu. Kemudian tambahkan saus tiram, kecap manis, garam, dan penyedap rasa sesuai selera.

  • Jika ingin rasa pedas yang lebih kuat, masukkan beberapa cabai rawit utuh. Aduk kembali hingga seluruh bumbu merata.

  • Masak sebentar sampai bumbu meresap, kemudian matikan api.

  • Pindahkan oseng pepaya muda ke dalam piring saji. Hidangan siap disantap bersama nasi putih hangat.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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